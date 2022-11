Gli impianti soddisfano un terzo delle richieste invernali di gas

Nuovi progetti

Per ridurre i rischi di approvvigionamento sono in programma diversi nuovi impianti, come Alfonsine in Romagna, che potrebbe ospitare 1,9 miliardi di metri cubi, o come in un livello nuovo dello stoccaggio abruzzese Fiume Treste, che è multistrato come una torta millefoglie.

Sono fermi i progetti in Basilicata per Cugno Le Macine (nelle profondità sotto le colline tra Grassano, Salandra e Ferrandina) e Serra Pizzuta (sotto Pisticci), ed è tutto fermo dal terremoto dell’Emilia del 2012 per Rivara, che si trova nel sottosuolo di San Felice sul Panaro.

La Gas Plus potrebbe riavviare con ricorsi al Tar i progetti, che erano stati fermati dai veti amministrativi, a Poggio Fiorito (tra Fara Filiorum Petri e Guardiagrele sotto le alture di Ortona), a San Benedetto del Tronto e a Sinarca nelle profondità fra Termoli e Montenero di Bisaccia.