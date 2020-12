Gli inadempimenti di Poste alle decisioni dell’Abf sui buoni fruttiferi viaggiano verso quota 1000

In particolare la Corte d'Appello di Milano, in controtendenza rispetto al passato, ha accolto la tesi di Poste a riguardo. «I giudici di merito - proseguono da Poste Italiane -, in un numero significativo e sempre maggiore di casi - tra cui, la recentissima Corte d'Appello di Milano n.2060 del 6 agosto 2020; nonché Corte Appello Milano n.435/2020 e n.5025/2019) -, riconoscono infatti che, da un lato, in presenza dei prescritti timbri, Poste abbia ben adempiuto alle disposizioni normative e, dall'altro, che il risparmiatore non possa essere stato incolpevolmente indotto in errore nella valutazione del rendimento applicabile ai Buoni, in quanto – proprio in virtù della presenza dei prescritti timbri – conosceva o poteva conoscere i relativi rendimenti, in linea con il principio ribadito peraltro dalla Cassazione Sez. Unite n.3963/2019 di pubblicità dei rendimenti dei Buoni affidato dalla normativa alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Poste quindi non ritiene ulteriormente possibile dare seguito alle decisioni da parte dell'Abf in materia di rendimenti dei Buoni Serie Q/P».

L’Arbitro non cambia decisione

A riguardo si è espresso anche il Collegio di Coordinamento dell'Abf, con decisione 6.142 del 3 aprile 2020, che seppur richiamando le suindicate recenti sentenze della Corte d'Appello di Milano ha ribadito che al titolare dei Buoni “Q/P” va riconosciuto per il periodo di tempo dal 21° al 30° anno un rendimento maggiore di quello previsto dal Dm 13 giugno 1986, richiamando alcune sentenze di altre Corti d'Appello.

Senza entrare nei meandri delle innumerevoli e ondivaghe decisione dei giudici di primo grado, le sentenze delle Corti d'Appello di Venezia del 1° aprile 2019, Torino n.1271/2019 e Brescia n.1549 del 25 ottobre 2019 e più di recente ancora Brescia con la sentenza n. 438/2020 hanno accolto la tesi pro risparmiatori. A questo punto c'è solo da sperare che una di queste vertenze arrivi al più presto ad essere giudicata dalle Sezioni Unite della Cassazione. «Anche perché - afferma l'avvocato Giulio Fragasso - alcuni Tribunali in primo grado in questi ultimi mesi stanno dando ragione a Poste Italiane, andando anche oltre a quanto ha deciso la Corte d'Appello di Milano. Per loro aver emesso il Buono prima o dopo il decreto ministeriale che ha modificato i tassi nel 1986 non fa alcuna differenza. La Cassazione, Sez. Un. 3963/2019, si era espressa a favore di Poste sui Buoni ante decreto e su questo non c'è ormai nulla da obiettare. Nella sentenza viene però anche sottolineato che per i Buoni emessi dopo il Dm di revisione dei tassi vale quanto riportato nel retro del Buono». Avverso alcune decisioni di secondo grado sulla Serie Q/P, sfavorevoli alle pretese dei risparmiatori, questi ultimi hanno recentemente promosso ricorso per Cassazione. Poste ha presentato le proprie difese, ora occorre attendere i tempi della Corte.

L’attesa esplosione dei casi

Il numero effettivo degli inadempimenti di Poste su questo fronte della seria “Q/P” è quindi destinato ad aumentare esponenzialmente, anche perché per arrivare alla dichiarazione di inadempimento devono innanzitutto trascorrere i 30 giorni dalla pronuncia che l’intermediario soccombente ha a disposizione per rimborsare il ricorrente. Poi deve arrivare la segnalazione dal risparmiatore o dallo stesso intermediario alla segreteria dell’Abf e solo successivamente, con i dovuti tempi tecnici, visto che gli aggiornamenti delle pratiche sono periodici, si arriva alla pubblicazione sul sito di ogni singola inadempienza.

Sedersi al tavolo solo per allungare i tempi

I tempi quindi si allungano e vanno ad aggiungersi ai 6-9 mesi che in genere sono necessari per arrivare ad una decisione dell’Arbitro. Un arco temporale che, vista la decisione seriale di Poste di non ottemperare le decisioni dei collegi arbitrali, va a questo punto ad aggiungersi agli anni necessari per avere poi risposta dalla giustizia ordinaria.