Gli incendi in Australia trasformano il clima: temporali e tempeste di fulmini

Queste tempeste sono il risultato della formazione di cumulonembi generati dal fumo degli incendi, eventi rari, che potrebbero però diventare sempre più frequenti per gli australiani, in consenguenza dell’emergenza climatica, come ha spiegato il Climate Council in un rapporto del 2019.

Un vigile del fuoco del Rural Fire Service, in particolare, è stato ucciso la settimana scorsa da un tornado di fuoco causato dal collasso di una formazione di cumulonembi, che si è abbattuta sul camion dei pompieri in cui si trovava il vigile. «Questo tornado improvviso ha causato il ribaltamento di un camion da 10 tonnellate, tanto per fare un esempio della potenza di questi eventi», ha spiegato Shane Fitzsimmons, responsabile del Rural Fire Service.

Cosa sono leformazioni di cumulonembi

Le formazioni di cumulonembi sono, in pratica, un temporale che si forma dal pennacchio di fumo di un incendio. Il calore intenso del fuoco fa salire rapidamente l’aria, creando una forte corrente ascendente, in base alla descrizione dell’Australian Bureau of Meteorology.

Mentre la nuvola si alza rapidamente e quindi si raffredda a contatto con le basse temperature dell’atmosfera superiore, le collisioni delle particelle di ghiaccio nelle zone alte del cumulonembo tendono a generare delle cariche elettriche, che si scaricano sotto forma di fulmini.

Questi appiccano il fuoco anche là dov’era già spento, rendendo gli incendi più difficili da combattere e provocando focolai nuovi in aree imprevedibili. Le correnti ascendenti, inoltre, risucchiano così tanta aria da sviluppare forti venti, che fanno bruciare più violentemente il fuoco e provocano una maggiore diffusione dell’incendio.