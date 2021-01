Gli incentivi alle assunzioni rischiano di escludere chi ha perso il posto per il Covid Incentivi con perimetro ristretto: rischio inciampo per giovani, donne e Sud. In base requisiti, gli sgravi contributivi rischiano di escludere chi ha perso il lavoro a causa della pandemia. Le aziende che licenziano sono escluse dal bonus per under 36 di Valentina Melis e Alessandro Rota Porta

Lavoro, drammatico paradosso per i giovani

Incentivi alle assunzioni a maglie strette. Gli sgravi contributivi previsti nella manovra per il 2021 (legge 178/2020) per incentivare le assunzioni di giovani under 36, di lavoratori al Sud e di donne disoccupate rischiano di rivelarsi un beneficio per pochi, per i requisiti richiesti e per le stringenti regole applicative.

I paletti per i giovani

Per i giovani che non abbiano compiuto 36 anni alla data dell’assunzione, la legge di Bilancio (articolo 1, commi 10 e seguenti) fa scattare l’esonero contributivo al 100%, entro 6mila euro annui, per le assunzioni (o le trasformazioni) a tempo indeterminato, nel biennio 2021-2022. La durata è di 36 mesi, che si estendono a 48 mesi per le assunzioni che avvengono in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

La legge ripropone di fatto l’agevolazione prevista dall’articolo 1, commi 100 e seguenti, della legge 205/2017, con la particolarità che l’esonero contributivo spetta ai datori che non abbiano proceduto nei sei mesi precedenti l’assunzione, né procedano nei nove mesi successivi, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati con la stessa qualifica del lavoratore assunto con lo sgravio, nella stessa unità produttiva.

Inoltre, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella stessa unità produttiva e inquadrato con la stessa qualifica del lavoratore agevolato, nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio fruito.

Ma non basta. Portano in dote il beneficio solo i giovani under 36 che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato, con lo stesso o con un altro datore di lavoro.