Gli incentivi perversi che zavorrano i dirigenti statali

C’è un termine che suona strano, quando applicato alla classe dirigente delle istituzioni: “imprenditorialità”. Eppure proprio di questo avremmo bisogno. L’imprenditore, quello bravo, si assume il rischio e la responsabilità, è diverso dagli altri perché sa spingere e convincere, non attende che tutti i pezzi del mosaico siano al loro posto, prima fa e poi ricompone, ha ottimismo, a volte un filo di incoscienza, ma trasmette entusiasmo e voglia di fare. Se sbaglia ne paga le conseguenze, ma è consapevole che lo sbaglio più grande è rimanere fermo.

Così come non vi è alcuna possibilità per l’imprenditore timoroso di avere successo, non vi può essere nessun cambiamento vero delle istituzioni senza mettere in gioco la competenza, la passione e la flessibilità degli uomini e delle donne che devono tradurre le riforme in progetti e servizi utili per i cittadini: i dirigenti pubblici.

Tuttavia le analisi sulla classe dirigente delle nostre amministrazioni spesso evidenziano un approccio prudente e conservativo, una grande attenzione agli aspetti formali e procedurali, solide competenze in campo giuridico spesso a scapito di quelle gestionali, uno scarso orientamento all’innovazione. Non mancano, ovviamente, rilevanti eccezioni. Persone straordinarie che sono riuscite in condizioni difficili a realizzare iniziative che hanno fatto scuola anche a livello internazionale. Ma, dopo anni di riforme, tende ancora a prevalere il modello dell’«amministrazione difensiva», più preoccupata delle procedure che dei risultati. Di questo si lamentano le imprese che vedono nelle lungaggini burocratiche un ostacolo alla competitività, tanto quanto i cittadini che aspirerebbero a una migliore qualità dei servizi.

Dal canto loro i dirigenti pubblici lamentano l’impossibilità di operare con efficienza e rapidità all’interno di un quadro normativo complesso e a volte contraddittorio, con vincoli rigidi e sanzioni pesanti. Sicuramente hanno in questo più di qualche ragione, ma corrono il rischio di perdere di vista il vero senso dell’essere dirigente. C’è nel profilo del dirigente pubblico una dimensione burocratica, in senso positivo, ovvero di garante del rispetto delle norme e delle regole, di tutela dell’imparzialità e dell’equità. Accanto a questa, in anni più recenti, ha preso forza una componente più manageriale, legata alla gestione efficiente delle risorse. Ma per il futuro diventerà fondamentale la dimensione “imprenditoriale”, ovvero l’attitudine ad assumersi rischi, promuovere innovazioni, misurarsi sui risultati.

Colpisce in questo il fatto che queste caratteristiche emergono, anche nelle pubbliche amministrazioni, in situazioni di emergenza. La recente pandemia ha visto attivarsi il settore pubblico in tempi rapidissimi, approntare soluzioni innovative, attivare forme di collaborazione tra istituzioni e con il privato, rispettando le norme ma interpretandole nel modo più idoneo a realizzare gli interventi necessari. Lo stesso si potrebbe dire nella gestione delle grandi crisi legate a eventi catastrofici, al punto che la nostra Protezione Civile è modello di riferimento nel mondo. Nelle situazioni di emergenza il rischio del “non fare” è superiore alla “responsabilità dell’agire”.