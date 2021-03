Gli indispensabili in cucina per una colazione da campioni a base di toast e waffles Aumentano le vendite di apparecchi domestici per fare una colazione “rafforzata” a casa. Ecco una selezione delle novità del settore di Paola Guidi

Durante i mesi del lockdown le famiglie hanno fatto incetta, online e nei negozi vicino a casa, di piccoli elettrodomestici per frullare, tritare, mixare, tostare e grigliare grandi provviste di cibo. Solo in Italia, secondo Gfk, nel 2020 le vendite sono aumentate del 15,5% poiché le famiglie, avendo tanto tempo a disposizione, hanno sperimentato, ricette e piatti gustosi e variati. E così la dieta degli italiani è cambiata, complice il lockdown, a partire dalla colazione, prima costituita da un semplice caffè espresso spesso bevuto in fretta prima di uscire o al bar.

Nel 2020 oltre il 90% degli italiani, secondo l'Osservatorio Doxa/Unionfood, ha imparato a preparare e consumare finalmente una “vera” prima colazione in famiglia. Un pasto con pane appena sfornato, sandwich di fantasia, waffles, pancake, uova strapazzate. Il 30% ha dichiarato – sottolinea sempre l'Osservatorio – che non avrebbe più saltato la colazione il 29% di volerlo continuare a fare in compagnia con i propri famigliari e il 17% ha assicurato di aggiungere la frutta ad un primo pasto della giornata così variato.

Tostapane Casa Bugatti

Di gran moda negli Stati Uniti i i piccoli elettrodomestici Smeg firmati da Dolce&Gabbana, che piacciono tanto agli influencer americani come la famiglia Kardashian che ha omaggiato gli amici con tostapane, spremi agrumi ecc. Per chi ama il design, di linea molto elegante, c’è anche il classico tostapane di Casa Bugatti, un oggetto da lasciare ben in vista per la sua linea originale e per le finiture addirittura in strass.

Hot Dog Ariete

Non solo pane: waffles e frittate

Nella gamma degli apparecchi per la prima colazione e per gli spuntini che possono preparare waffles, pancake, uova con o senza bacon, frittate, omelettes, hamburger, e addirittura hot dog, Ariete ha un apparecchio decisamente unico che prepara cuocendo bene e contemporaneamente panini ovali e hot dog. Quasi tutte le griglie hanno le piastre lisce o rigate per differenziare rapidamente il tipo di cottura per i diversi impasti e secondo i gusti.

I marchi Hamilton Beach e soprattutto Salton hanno inevece una serie di cucina uova molto originali, che aiutano chi, come gli italiani, vogliono variare la prima colazione senza lavorazioni complicate. Con i vassoi porta uova rimovibili si ottengono in soli cinque munti sandwich e panini con uova condite in tanti modi. Chi ama i grandi panini farciti da preparare secondo i propri gusti, il brand Breville propone una griglia che cucina e rende croccanti anche quelli molto pieni, a più strati, grazie alle due piastre a diverse altezze che non appiattiscono il panino e riescono a trasmettere il forte calore per sciogliere bene il formaggio, o dorare i salumi, senza tuttavia bruciarli.