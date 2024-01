Gli industriali europei a Draghi: «Sulla competitività dell’Ue serve una strategia»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Oggi a Bruxelles Mario Draghi, incaricato dalla Commissione di stilare il report sulla competitività dell’Ue, ha incontrato una ristretta delegazione di Business Europe, il gruppo che rappresenta le industrie europee. All’incontro è stato invitato anche il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi. Nel corso della riunione, che si è tenuta a Palazzo Berlaymont, il presidente di Business Europe, Fredrik Persson, ha sottolineato a Draghi «l’urgente necessità di un approccio strategico alla competitività dell’Unione europea come sede di affari e luogo di investimento. Abbiamo grandi aspettative dal report di Draghi».

L’incontro tra la delegazione di Business Europee e Draghi è stata l’occasione per comunicare, da parte degli industriali europee, alcune idee sul futuro della competitività del continente. «La comunità imprenditoriale europea ha accolto con favore l’invito del Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen a fare “tutto il necessario” per aumentare la competitività industriale dell’Ue, poiché l’industria europea si trova attualmente in una situazione molto difficile» ha spiegato Persson.