Gli insulti a Carola, una deriva da fermare con la legge

PER SAPERNE DI PIÙ / Il web enfatizza un'aggressività i cui effetti sono gravi come quella reale

«Quella str… di Comandante, vada a comandare in Germania» scrivono in molti su Facebook, definendo Carola “esibizionista”, “arrogante”, “viziata”, “figlia di papà”. «La signorina capitana va arrestata e va affondato il barcone – scrive un utente – gli immigrati a casa loro, qui in Italia non c'è posto, ce ne sono troppi». «È solo un'esibizionista – commenta qualcun altro – perché non te li porti tutti a casa tua visto che il denaro non ti manca? Così ne fai buon uso».

Non ci serve analizzare quale acrimonia o ansia di rivalsa sociale ci sia dietro frasi come «è una bambina viziata che si vuol far conoscere lei è convinta che con i soldi può ottenere quello che vuole. Pensa di avere il potere in mano ma il cerchio si sta chiudendo anche per lei. È una bambina ipocrita e falsa». Ci serve a questo punto solo agire. Perché è evidente che la deriva pericolosa che c'è nell'accanimento con cui si snocciolano gli attacchi a donne mediatamente al centro dell'attenzione è lo sdoganamento definitivo della brutalità.

Pericoloso quanto l'attacco è il riflesso inconscio secondo il quale l'attacco faccia parte del gioco. Perché non è così. In particolare se gli insulti hanno sempre una connotazione sessuale e rimandano a un immaginario di prevaricazione e di subordinazione dell'identità femminile a quella maschile. Scrivere sui social è un atto pubblico, la cui portata è enfatizzata dall'assenza di limiti nella diffusione del messaggio che ha il web. Quindi si risalga a chi firma questi atti pubblici e si proceda. Subito. Le sentenze in tribunale cominciano ad esserci. Si dia continuità e diffusione. Certo in difesa di Carola, ma anche e soprattutto in difesa delle tante più anonime “carole” che finiscono nel mirino di chi, piccolo, allenato all'infamia da questa violenza verbale, si arroga l'arbitrio di colpire tronfio di impunità.