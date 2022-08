Gli integratori per Fido fanno il pieno di raccolta

Ascolta la versione audio dell'articolo

La finanza condivisa aiuta anche a migliorare la dieta degli amici a quattro zampe. Dynamopet, azienda di Montorio, a Verona, specializzata in alimenti complementari per animali domestici, ha infatti lanciato lo scorso 30 marzo la campagna di equity crowdfunding sulla piattaforma MamaCrowd, conclusa a fine giugno con una raccolta di 728.556 euro da parte di 65 investitori. Il risultato ha superato le aspettative degli organizzatori, che avevano puntato su un obiettivo massimo di raccolta di 700mila euro. Ora l’impresa, fondata in forma di startup nel 2016 dai fratelli Alessandro e Moreno Castagna, da poco iscritta al registro delle Pmi innovative, dopo aver ottenuto la certificazione del bilancio 2021, chiuso a circa 600mila euro di fatturato (+ 27% sul 2020) e aver depositato un brevetto, destinerà la cifra all’aumento di capitale, necessario a sostenere i progetti in cantiere. «Grazie all’apporto dei nuovi investitori e soci, Dynamopet sarà in grado di compiere tutte le azioni previste dal piano di sviluppo, che la porteranno a raggiungere nel 2026 un fatturato di circa 8 milioni», spiegano i Castagna, la cui esperienza imprenditoriale affonda le radici nel settore degli integratori alimentari per uso umano. Poi l’evoluzione nel mercato del pet care, a partire dalla proposta di prodotti dalle formule naturali esclusive, che combinano piante e funghi officinali. Un percorso che Dynamopet ha intrapreso insieme a partner qualificati e che ha portato alla selezione e formazione di una squadra di 15 consulenti, alla collaborazione con l’Università Federico II di Napoli e la Columbia University di New York e alla pubblicazione dei propri risultati di ricerca su riviste internazionali quali il Journal of Nutritional ecology and food research. Il successo della raccolta arriva come una conferma dell’affidabilità del marchio e ribadisce l’interesse per un settore in costante ascesa in tutto il mondo così come in Italia, dove il 47,5% delle famiglie ha almeno un pet, sempre più consapevole dell’importanza dei prodotti naturali, sicuri e testati, con cui rendere completa e più sana l’alimentazione del proprio animale da compagnia. Conclusa la campagna, i finanziamenti ottenuti serviranno a completare la realizzazione del laboratorio interno all’azienda e rafforzare la struttura di consulenti che si occupano della presentazione dei prodotti ai veterinari in Italia e all’estero, mantenendo costante anche l’attenzione sull'espansione dell’e-commerce e a implementare una piattaforma digitale curata da Neosperience, che permetterà ai clienti di ricevere consulenza personalizzata online da un team di esperti. A oggi sono oltre 4mila i i proprietari di animali domestici che richiedono i prodotti Dynamopet e 500 i veterinari che prescrivono gli integratori pet studiati e realizzati a Montorio.