Gli interrogativi del costituzionalista nell’era digitale

Si assiste dunque a una distorsione del rapporto tra autorità e libertà che, da una dimensione verticale classica che lega il potere pubblico agli individui, si presenta in ambito digitale in una dimensione alternativa: quella orizzontale tra privati: da una parte le grandi piattaforme, nuovi poteri di natura, per l’appunto, privata, dall'altra gli utenti, sempre più in balia di quello che Soro chiama giustamente “capitalismo” estrattivo. Una nuova forma di capitalismo della sorveglianza, alimentato da frammenti, spesso delicatissimi, della nostra vita, vale a dire i nostri dati. Lo stesso autore ricorda, in un’intervista di poco precedente al volume che si commenta, come, alla base di tale nuova forma di capitalismo, vi sia «una trasformazione radicale delle rete, che sta perdendo la sua capacità generativa con il rischio di ridursi a quei minimi interstizi che residuano nell’incrocio di piattaforme sempre più estese e potenti, alimentate dagli utenti, spesso ignari di cedere, in cambio di utilità piccole o grandi, frammenti della propria libertà».



In questo contesto l’intuizione di Soro sta nel riflettere come, citando Alan Dershowitz, i grandi diritti nascano spesso da grandi errori. Il che, per lo studioso di diritto pubblico, si traduce nell’identificazione della missione genetica di natura reattiva propria del costituzionalismo: limitare e contrastare l’eccesso e l’abuso di potere. Ovvero, nell’era digitale, limitare e contrastare la posizione dominante dei grandi poteri privati.

Se infatti, come ricorda lo stesso autore, la privacy, come diritto a non subire interferenze nella propria vita privata, nasce nel diritto internazionale nell’immediato secondo dopoguerra, come reazione alle profonde ingerenze nelle «vite degli altri» realizzate dai regimi totalitari, oggi la sfida più difficile è riuscire a trovare i rimedi più efficaci per tutelare la stessa privacy e gli altri diritti fondamentali nei confronti del consolidarsi del potere algoritmico di natura privata, una espressione più subdola e obliqua, perché non immediatamente identificabile, di potere.



Ecco che allora Soro sembra interrogarsi su quale sia il momento in cui alcune forme di iniziativa economica, specialmente in ambito digitale, si trasformano tecnicamente in potere e, conseguentemente, quale strumentario offra oggi il diritto, e in particolare il diritto costituzionale, per reagire a tale trasformazione.



Tuttavia, le domande che si pone l’autore non si esauriscono solo alla fase di comprensione del fenomeno, ma riflettono anche sugli strumenti interpretativi a disposizione del diritto per potere incidere positivamente sullo status quo.