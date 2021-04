Gli investimenti di capitale spingono la trasformazione dell’economia cinese

2' di lettura

I capitali stanno cambiando la struttura economica cinese più di quanto non possa averlo fatto l’aumento dei consumi interni, sempre auspicato dai vertici di Pechino. Lo conferma il New economy index (NEI) promosso da MasterCard Caixin che copre 140 industrie in 10 diverse categorie. L’indice a marzo si è attestato a quota 29,1: il nuovo investimento economico ha rappresentato il 29,1% dell'investimento economico totale, con un aumento dello 0,9 rispetto al mese precedente.

I settori privilegiati

NEI registra soprattutto i cambiamenti nel settore del risparmio energetico e della protezione ambientale, le nuove tecnologie dell'informazione e l’industria dei servizi di informazione, biomedica, manifatturiera di apparecchiature di fascia alta, la nuova industria energetica, l’industria dei nuovi materiali, l’industria automobilistica a energia pulita, l’alta tecnologia di servizi e industria di ricerca e sviluppo, i servizi finanziari.

L’indicatore include tre indicatori principali - lavoro, capitale e tecnologia -, con pesi rispettivamente del 40%, 35% e 25%. Tra questi, l'indice di capitale ha iniziato a diminuire a luglio 2020, ma ha rimbalzato a marzo 2021, registrando 34,8, un aumento di 3,7 rispetto al mese precedente; l'indice di input tecnologico ha registrato 28,8, una diminuzione di 1,3; l'indice di input di lavoro è leggermente diminuito negli ultimi due anni l’indice mensile ha registrato 24,3, in diminuzione di 0,3.

Le industrie più favorite

La rilevazione fa riferimento anche all’andamento registrato finora rispetto al 2020, l’ anno della pandemia.

In termini di regioni, da settembre 2020 a marzo 2021, Pechino, Nanchino, Jinan, Shanghai e Changsha si sono classificate tra le prime cinque città nella classifica media del NEI.