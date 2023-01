Perché gli investimenti sugli obiettivi climatici sono fattore di competitività

3' di lettura

L’Unione Europea ha adottato le politiche in materia di clima, energia, trasporti e fiscalità in modo da ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55%, già a decorrere dal 2030 rispetto ai livelli del 1990. La tabella di marcia è stata segnata. Tuttavia, per promuovere un’economia circolare e a impatto climatico zero è necessaria la piena mobilitazione dell’industria.

Il ruolo chiave delle aziende

Le imprese dovranno modificare i preesistenti processi produttivi e implementare innovazioni in chiave ambientale...