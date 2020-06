Gli investimenti delle utilities e i doveri del Governo di Francesco Macrì

Bisogna ripartire. Buona volontà e appelli non bastano, occorrono progetti e risorse. Il sistema delle aziende che erogano servizi pubblici ha già pronti progetti per 50 miliardi di euro, finanziati attraverso le imprese stesse, per elementi non marginali della vita delle famiglie e delle imprese. Parliamo di energia, acqua e ambiente che rappresentano il cuore di ogni progetto di sviluppo di medio-lungo termine. 50 miliardi possono significare, conti alla mano, 400mila posti di lavoro diretti e indiretti, di cui 100mila nel primo anno. Questo l’effetto moltiplicatore che le utilities possono ora mettere a disposizione per il Paese.

La fase due è caratterizzata dalla “resistenza” all’emergenza: quindi cassa integrazione, sostegni economici, aiuti sociali. Mi auguro che nessuno pensi ad una fase 3 o a una fase 4 caratterizzata da questi stessi elementi. Il futuro deve essere obbligatoriamente rappresentato da rilancio di imprese, produttività, fatturati e occupazione. Le aziende che erogano energia ed acqua, che provvedono all’igiene urbana e allo smaltimento dei rifiuti sono da sempre un motore dell’economia nazionale e in futuro lo potranno essere ancora di più: non con semplice assistenza, ma con 50 miliardi di investimenti, focalizzati sugli assi dell’innovazione e della sostenibilità; non con cassa integrazione, ma con 400mila nuovi posti di lavoro.

Lo Stato centrale - in gran parte - e le autonomie locali - in piccola parte - stanno giustamente valorizzando tutti gli sgravi decisi a favore di famiglie e imprese: provvedimenti giusti e condivisibili ma, per una buona fetta, pagati con le risorse imprenditoriali delle aziende dei servizi pubblici. Consentire il rinvio o il mancato saldo di una bolletta o di un’imposta è certamente, oggi, un atto doveroso, ma qualcuno alla fine lo paga. Le cosiddette utilities sono pronte a fare la loro parte, come stanno già facendo adesso. Ad esempio Estra, l’azienda che presiedo, ha attivato una serie di iniziative per i clienti in difficoltà, in termini di rateizzazione, cancellazione degli interessi di mora e dilazione mensile dei pagamenti.

Ma la domanda è: quanto può durare? Ad oggi, le utilities registrano un calo del 30% delle entrate: non si tratta di multinazionali poco trasparenti o fondi speculativi, ma di aziende del territorio, i cui soci sono i Comuni e gli “azionisti” i cittadini stessi. Non possiamo pensare, quindi, ad una strana e complessa “partita di giro” all’interno delle comunità locali che, in questo modo, pagheranno comunque: se non oggi, lo faranno domani in modi diversi.

Il Governo deve quindi fare di meglio - e di più – in quanto i bilanci aziendali non sono pozzi senza fondo. Quello dell’economia è un motore che si rimette in moto dagli ingranaggi più piccoli e quindi occorre garantire risorse e liquidità alle imprese e alle famiglie. Le imprese dei servizi pubblici hanno progetti e, almeno per ora, risorse da investire ma rischiano di rimanere bloccate nelle maglie della burocrazia. Se il modello Genova vale per il capoluogo ligure, deve valere anche per il resto d’Italia. Oggi e non domani. Quindi: drastico abbattimento dei tempi e delle procedure burocratiche, modifica del codice degli appalti, semplificazione delle procedure autorizzative, proroga della sospensione di alcune norme dello “Sblocca cantieri” almeno fino al prossimo anno, superamento dei vincoli pubblicistici nella gestione dei rapporti di lavoro nelle società a controllo pubblico.

Se vogliamo un futuro, queste sono scelte inevitabili e non rinviabili. I cittadini hanno fatto in questi mesi la loro parte, con sacrifici e senso di responsabilità. Da parte del Governo sono adesso necessarie tempestività e concretezza. Quindi soldi veri da mettere nel motore dell’economia e della ripresa. Una grande strategia che non sia elaborata a tavolino ma che veda protagonista il Parlamento e quindi, a prescindere da qualsiasi appartenenza politica, sia le forze di governo che quelle di opposizione. L’unità nazionale non può essere un appello emozionale ma una strategia politica e istituzionale di lungo periodo. Guardando all’Europa e facendo valere le nostre ragioni a Bruxelles. Il Recovery Fund è una misura che sarà di supporto alle economie nazionali e, specialmente nella parte relativa alle sovvenzioni, potrà fare la differenza. Sembra che il provvedimento vedrà i suoi effetti nel 2021 e quindi occorre capire se il governo riuscirà ad anticiparne le conseguenze economiche. E questo nella consapevolezza che non stiamo lavorando alla restaurazione della situazione pre-Covid, ma ad modello nazionale ed europeo, sia economico che sociale, completamente nuovo.



Vice Presidente Utilitalia e Presidente Estra S.p.A.