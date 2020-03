Gli investimenti verdi e la giungla della burocrazia europea

In primis, l'idea di una tassonomia esaustiva delle attività verdi lascia perplessi: la nuova normativa non discrimina i progetti sulla base delle reali necessità di funding delle imprese. Riorientare i flussi verso determinate categorie di investimenti può dare benefici pieni solo se esiste effettivamente una cronica carenza di finanziamenti: de facto non tutte le attività elencate nella tassonomia sono necessariamente sotto-finanziate. La crescita delle attività environment-friendly può essere limitata da molti fattori, come la mancanza di un mercato di sbocco, un contesto fiscale sfavorevole o ostacoli di carattere tecnologico. In questa prospettiva, come autorevolmente sostenuto dall'economista Stan Duprè, la carenza di funding può essere più l'effetto che non la causa del mancato sviluppo di un progetto green.

Peraltro la necessità di funding spesso sorge solo nel momento in cui il progetto deve crescere di dimensioni, passando da una fase pilota basata su capitali propri all'accesso al credito (private equity, ad esempio). Un aumento lineare dei fondi verso tutte le attività verdi secondo la tassonomia EU, potrebbe paradossalmente provocare una diluizione del supporto verso attività che già funzionano ed indurre una bolla speculativa su progetti meno validi che non avrebbero le “gambe” per sostenersi autonomamente.

Inoltre l'approccio caldeggiato dalla Commissione si concentra su prodotti finanziari obbligazionari o strutturati utili ad ottenere capitale, nell'ipotesi che più denaro possa permettere un maggiore raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità. Vale la pena considerare come ci siano strade alternative percorribili per ottenere questi obiettivi: ad esempio, le coalizioni di azionisti si sono rivelate decisive nell'imporre un cambio di passo nell'agenda ambientale delle grandi corporations.

Un approccio tassonomico-burocratico, sbilanciato solo verso l'emissione e commercializzazione di obbligazioni green, porta con sé altri rischi impliciti. Al 40% degli investitori retail europei che si preoccupano dell'impatto ambientale dei loro risparmi potrebbero essere sistematicamente offerti prodotti inadatti. L'eccessiva burocratizzazione inoltre potrebbe impedire la concorrenza, creando barriere all'ingresso per vere strategie di investimento a impatto ambientale basso.

Su altre iniziative in discussione inoltre, non c'è piena condivisione di vedute all'interno delle istituzioni europee. L'idea di una golden rule sugli investimenti verdi che preveda che gli Stati membri possano volontariamente sostenere le spese relative a progetti cofinanziati dall'UE difficilmente uscirà dalla fase del dibattito. Questi investimenti aggiuntivi in progetti “verdi” dovrebbero sperabilmente essere dedotti dal calcolo del disavanzo pubblico. Tuttavia un gruppo di 14 Stati membri ed anche parte della Commissione guidata dal Commissario Dombrovskis sono rimasti contrari, affermando che le norme attuali offrono già sufficiente flessibilità e gli Stati membri dovrebbero organizzare meglio le priorità di bilancio.