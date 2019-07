Gli investitori coreani a caccia di asset da valorizzare a Milano

Altra gara importante su immobili a reddito è quella dei due edifici in pieno centro, circa 20mila metri quadri appena ristrutturati, dai quali Goldman Sachs potrebbe ricavare 230-250 milioni di euro (il ritorno atteso è intorno al 3,5-3,75% netto). Barings ha venduto una prima tranche in via Pola a M&G e venderà la seconda tranche sempre a M&G verso fine anno. A fare scalpore anche il deal sull’immobile occupato dal Gruppo Dolce & Gabbana in via Spiga. A comprare la joint venture tra Hines e Pggm, il gestore olandese di fondi pensionistici, a vendere un fondo gestito da Invesco in partnership con Thor Equities che aveva acquistato l’asset solo nel 2016.

E i cinesi? Al momento circola sempre il nome di Fosun, che starebbe guardando operazioni a Roma. Sul fronte investitori core però non vanno dimenticati i gruppi assicurativi come Allianz, che ha comperato in via Tortona da Bnp attraverso il fondo Kensington gestito da Kryalos, dopo aver venduto diversi immobili in un’ottica di rotazione di portafoglio. Ci sono poi Aviva e Cattolica e soprattutto le grandi famiglie private facoltose (nuovo modello importato dagli Usa). Un esempio? I Rovati che stanno per mettere le mani sul palazzo dell’Informazione in piazza Cavour a Milano. «Roma soffre, ma per la componente turismo internazionale è decorrelata all’economia – dice Paolo Bellacosa, partner di Vitale & Co. Real estate -. Negli ultimi 15 anni la città è stata ferma e oggi ci sono opportunità che gli investitori colgono». Orion per esempio ha acquistato dai Benetton un edificio in via del Corso che diventerà hotel.