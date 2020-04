Gli investitori: primum vivere deinde philosophari. Ma poi chi pagherà i nuovi debiti? Nei dopoguerra gli Stati hanno alleviato il peso dei debiti pubblici con l'inflazione. Ma i Trattati europei, osservano dal Credit Suisse, non lo consentono e Bce deve tutelare la stabilità dei prezzi. La riduzione del debito/pil spetterà ai Governi nazionali. di Alessandro Graziani

(IMAGOECONOMICA)

4' di lettura

Come saranno redistribuite le perdite economiche generate nel mondo, in Europa e in Italia, dall’emergenza Coronavirus? Per ora, nessuno ci pensa. La priorità economico-finanziaria, anche per i grandi investitori istituzionali mondiali, è garantire la sopravvivenza delle aziende con politiche monetarie e fiscali da tempi di guerra. «Primum vivere deinde philosophari», dicevano nell'antichità.

Tutti concordano sulla necessità di aumentare i debiti pubblici. Ma sarà bene tenere a mente che si tratta appunto di nuovo debito che, chiunque ne sia garante, prima o poi andrà ripagato.

«Come saranno distribuite in futuro le perdite tra settore pubblico e privato? E come saranno suddivise le perdite all'interno del privato tra aziende, dipendenti e banche?», si chiedono già oggi gli economisti del Credit Suisse in un rapporto inviato agli investitori internazionali, in cui pongono altri due quesiti fondamentali: «I nuovi debiti come saranno distribuiti nel tempo? E nell'Eurozona, come saranno distribuiti tra i vari Paesi?».

L'incremento esponenziale dei debiti sovrani, pur ritenuta unanimemente l'unica cura possibile alla crisi in questa fase difficile, funzionerà nel tempo finché permarranno le condizioni di sostenibilità dei debiti e dunque del loro finanziamento sul mercato. Il caso dell'Argentina, che in questi giorni stia trattando l'ennesima ristrutturazione del suo debito ed è di nuovo a rischio default, dovrebbe essere un monito per chi pensa che la soluzione stia nello stampare “pesos” all'infinito.

Il problema è che la maggior parte dei Paesi del mondo sono arrivati alla imprevista crisi da Coronavirus con livelli di debito pubblico (e privato) su livelli ben più elevati di quelli della crisi finanziaria del 2008. Le proiezioni sui livelli di debito/Pil per il 2020 evidenziano sproporzioni tra i vari Stati che forniscono un'idea su chi saranno vinti e vincitori - in assenza di interventi correttivi - alla fine dell'attuale crisi.