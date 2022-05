Gli italiani amano lo streaming: come scegliere la piattaforma più adatta

Ascolta la versione audio dell'articolo

La crisi covid-19 diminuisce ma l'amore dell'Italia per lo streaming no. Per i film, serie tv, calcio. Lo certifica Agcom nell'osservatorio trimestrale appena pubblicato, con i dati del 2021: l'anno scorso gli utenti streaming italiani sono arrivati a quota 14,9 milioni, contro i 14,3 milioni del 2020, l'anno di picco del covid. In testa Netflix, con 8,7 milioni di utenti, contro i 6,2 milioni nel 2019 e i 7,5 milioni nel 2020. Al secondo posto c'è Amazon Prime Video, con 6 milioni di utenti unici al mese. Al terzo posto Disney+, la piattaforma di Disney lanciata in Italia a marzo 2020, che nel 2021 ha avuto una media di 2,6 milioni di utenti unici al mese. Segue poi la piattaforma sportiva Dazn, che durante il 2021 ha raggiunto una media di 2,4 milioni di utenti unici al mese. Ultimo posto, Now (ex Now Tv), la piattaforma di Sky, con una media di 1 milione di utenti unici al mese nel 2021.

Chissà se la prevista inflazione globale metterà in crisi quest'amore italiano per lo streaming, dove forse ci possiamo aspettare qualche piccolo rincaro, soprattutto per chi vuole condividere l'account con altri utenti. Pratica su cui Netflix e Dazn hanno già annunciato un prossimo giro di vite. Nel frattempo è utile guardare alle offerte sul mercato, per capire quale è più conveniente in base ai nostri interessi. Ricordiamo che caratteristica generale dei pacchetti streaming è la possibilità di disdire in qualsiasi momento.

Netflix

Il campione italiano ha tre offerte. Il piano base costa 7,99 euro e limita la visione a un solo dispositivo. Il secondo sale a 12,99 euro al mese e a due dispositivi in contemporanea. Il piano premium al costo di 17,99 euro ha due vantaggi: quattro dispositivi in contemporanea e anche supporto al 4K. Netflix è una scelta obbligata per chi ama le serie tv. Ne ha anche alcune importanti in esclusiva

Disney Plus

Se ci piacciono cartoni, film e serie Disney invece dobbiamo attivare Disney Plus, a un prezzo molto basso, anche se di recente aumentato a 8,99 euro al mese o 89,90 all'anno.Gli appassionati dei super eroi Marvel di certo dovrebbero attivare questi pacchetti; ma anche Netflix dove ci sono altre serie Marvel in esclusiva.

Amazon Prime

Un prezzo imbattibile è quello di Amazon. Gratis per chi è giù utente Prime perché acquista molto su negozi online. Sono 3,99 euro al mese o 36 euro l'anno. Il catalogo non è ricco come quello di Netflix ma è in crescita ed è probabilmente un servizio che ci ritroviamo già disponibile in quanto utenti ecommerce Amazon Prime. Su Amazon possiamo anche noleggiare, a un prezzo ulteriore, o comprare film di prima visione.

Now

La piattaforma Sky Now è la più cara sulla piazza, ha una interfaccia meno user friendly e certo non può competere su quantità di serie e film con Netflix. Però ha due punti di forza: ha alcune esclusive Sky (anche italiane) e ha anche un pacchetto sport. Il primo pacchetto è solo film, serie tv e show Sky; il secondo è per lo sport. Entrambi costano 14,99 euro al mese, scontati a 9,99 per i primi due. Attenzione che Now ora è meno competitiva di Dazn per gli amanti del calcio. Il pacchetto sport include tre incontri di Serie A per turno, tutta la serie BKT, Premier League e Bundesliga, tutta UEFA EURO 2020, Europa Conference League, UEFA Champions League, Moto GP e Formula 1; Calcio Femminile; Tennis *.DaznNel pacchetto Dazn ci sono invece dieci Partite di Serie A per turno; tutta la Serie BKT, Europa League, tutte le partite di UEFA Europa League, migliori match della UEFA Conference League, LaLiga, la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, FA Cup, Carabao Cup, MLS, oltre a la UEFA Women's Champions League, alcuni match di FA Women's Super League e Division 1 Féminine. E costa caro: 29,99 euro al mese.Per gli amanti del calcio non c'è scelta, però (pirateria a parte, ovviamente).