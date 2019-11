Gli italiani si fidano poco delle app: in filiale per l’estratto conto Secondo una ricerca della società di consulenza Simon-Kucher & Partners, l’80% di chi va in filiale richiede informazioni sul conto di Luca Davi

Sarà per la tipologia del cliente medio che si presenta in filiale, tradizionalmente maturo e legato al contatto diretto con lo sportellista. Sarà per la paura di fare errori tramite app e canale digitali in genere, o per una generale diffidenza verso la tecnologia. Certo è che la filiale continua a rimanere il presidio fondamentale nel rapporto tra banche e clienti. E si rivela il luogo in cui gli italiani fanno soprattutto una cosa: fanno un bonifico e/o chiedono l’estratto conto.

Questo, almeno, è ciò che emerge da un sondaggio effettuato da Simon-Kucher & Partners, società di consulenza specializzata su temi di pricing. L’indagine è stata realizzata attraverso la raccolta di diverse centinaia di interviste svolte direttamente all’entrata/uscita dalle filiali, interviste realizzate con i clienti dei principali gruppi bancari italiani che si recano ancora regolarmente agli sportelli. Obiettivo della ricerca era di indagare sulle motivazioni che spingono la clientela a recarsi fisicamente in banca, con quale frequenza si visitano gli sportelli, o quali operazioni vengono svolte in cassa.

Ebbene. Se è vero che l’affluenza fisica allo sportello (e i relativi tempi d’attesa) viene tradizionalmente associata alla necessità di avere servizi di consulenza ad alto valore aggiunto - magari in caso di operazioni straordinarie come l’accensione di un mutuo - o per un parere specialistico come per la gestione degli investimenti, la realtà dei fatti rilevata dall’indagine sembra dare esiti del tutto diversi.

L’80% degli intervistati dichiara infatti di recarsi in filiale per chiedere informazioni come il saldo del conto corrente e/o per disporre bonifici, mentre solo il 18% dei rispondenti si rivolge agli operatori unicamente per servizi di consulenza, ad esempio su investimenti e risparmio.

Tra i temi al centro del dibattito delle banche ci sono spesso le riflessioni sul futuro delle filiali, e di una loro possibile rifocalizzazione in luoghi dedicati alla consulenza. D’altra parte, le abitudini degli italiani, almeno a giudicare dalla fotografia della società di consulenza, appaiono chiare, anche perchè probabilmente consolidate da decenni. E la richiesta di informazioni sul proprio conto e la disposizione di pagamenti rimangono ad oggi le principali operazioni svolte con il supporto dell’operatore allo sportello.