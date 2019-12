Gli italiani desiderano un Natale più prezioso: in aumento chi regala gioielli In costante crescita dal 2016 chi dichiara che donerà gioielli per le feste. Le gioiellerie tradizionali restano luogo preferito per lo shopping, ma è l’online a crescere di più

Kate Moss con orecchini Chopard al festival di Cannes

Quello del 2019 sarà un Natale più prezioso del precedente: a sostenerlo è uno studio Federpreziosi, per cui per le imminenti festività è in aumento la propensione a regalare gioielli, mentre è in linea con l’anno scorso quella all’acquisto degli orologi.



Il quadro generale, stimato da studi Confcommercio, prevede una spesa per i consumi del periodo natalizio pari a 29,1 miliardi, il 14,7% in più dello scorso anno; ogni famiglia spenderà in media 1.278 euro, un dato che calcolato a prezzi costanti genera però un calo effettivo dell’1% rispetto al 2018. Cala la percentuale degli italiani che prevedono un Natale dimesso (68,7% contro 70%), mentre aumenta quella di chi effettuerà regali (86,9% contro 86,3%).

Gioielli da sogno sotto l’albero Photogallery16 foto Visualizza

In questo panorama, l’Osservatorio sul settore orafo di Federpreziosi Confcommercio affidato a Format Research ha condotto una valutazione previsionale dell’incidenza per quanto riguarda gli oggetti preziosi. Dall’analisi dei dati rilevati emerge che in occasione del Natale 2019 acquisteranno gioielli il 14,8% dei consumatori, una percentuale in costante aumento dal 2016, quando era pari al 10,8%, seguita poi dal 12,3% del2017, il 12,7% del 2018.

Per quanto riguarda gli orologi la serie storica ha un andamento più stabile, indicando un 9,5% nel 2016, un 9,7% nel 2018 e un 9,8% per il 2019. I destinatari degli acquisti continuano a essere prevalentemente i familiari (79% per gioielli e 75,4% per gli orologi), anche se c’è anche una buona propensione all’auto acquisto (31,3% per i gioielli e 32,8% per gli orologi), soprattutto da parte delle donne di età compresa fra i 25 e 34 anni e residenti al Nord Ovest e Nord Est.

Lo shopping di regali preizosi di effettua ancora nelle gioiellerie tradizionali su strada, che difendono la loro posizione nella scelta dei luoghi di acquisto (50% contro il 49,8% del 2018), mentre per quelle nei centri commerciali la percentuale passa dal 53% del 2018 al 51,1% indicata per il 2019. Sempre in ascesa l’e-commerce, con una quota di qcuisti prevista al 30,1% contro il 28,8% del 2018. Leggero aumento dello 0,4% rispetto al 2018 dei consumatori che acquisteranno «certamente o probabilmente gioielli di marca».