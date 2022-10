Gli italiani (e le donne) indietro nelle materie Stem e nei lavori tech

Dal punto di vista della carriera l'84% delle donne intervistate pensa che un uomo abbia più probabilità di essere promosso e il 67% di loro crede che in fase di assunzione, tra un uomo e una donna con eguali caratteristiche, venga preferito un uomo.

Percentuali che trovano riscontro non solo in ambito tecnologico: secondo il Global Gender Gap Report 2022 serviranno 132 anni per arrivare alla parità di genere nel mondo. Sui 145 paesi presi in esame dal report internazionale, l'Italia è al 63° posto.

E se si prendono in esame le discipline Stem, la situazione peggiora: le donne, infatti, sono sottorappresentate in particolar modo nei campi dell'ingegneria (6,6% donne contro il 24,6% uomini) e dell'Ict (1,7% le donne contro il 8,2% degli uomini).

Per questo è sempre più necessaria per risolvere questa carenza una formazione improntata all'innovazione, all'empowerment giovanile, alla didattica laboratoriale attiva. Facendo dell'educazione un’occasione per mettere i giovani a contatto diretto con scienza e imprese, in chiave accademica.

A questi principi è ispirato Imcd Stem Lab, progetto educativo voluto da Imcd Italia, divisione del gruppo olandese attivo nella chimica, e Bdc School, che attraverso un programma accademico innovativo sulle materie Stem e un approccio basato su un laboratorio sperimentale ambisce ad avvicinare scienza, didattica attiva e impresa.