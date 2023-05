Gli italiani e l’AI: per uno su due va regolamentata. Il lavoro la prima paura

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il fenomeno ChatGpt è forse la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. Non che di intelligenza artificiale e algoritmi di machine learning non si parlasse e discutesse anche prima della disponibilità al grande pubblico dell'AI generativa che ha convinto Microsoft ad investirci oltre 10 miliardi di dollari (e Google a correre velocemente ai ripari), ma è indubbio che oggi il tema è più caldo e di stretta attualità che mai.

Il sondaggio che YouTrend ha condotto su base nazionale su un campione di oltre 800 individui adulti per conto della Fondazione Pensiero Solido ha cercato di capire il livello di conoscenza e di percezione che gli italiani hanno dell'intelligenza artificiale con una precisa focalizzazione sulle possibili conseguenze per il mondo del lavoro.

«Una responsabilità sociale aumentata»

Il dato probabilmente più importante che evidenzia l'indagine è il seguente: la maggioranza della popolazione italiana (il 54% dei rispondenti per la precisione) si confessa impreparata in materia di AI e una percentuale ancora più alta di intervistati (il 59%, percentuale che sale al 64% per gli over 55) è inoltre dell'idea che le leggi dello Stato dovrebbero intervenire il più possibile in merito alla sua applicazione, anche vietandone l'uso se fosse il caso, o comunque regolamentandone lo sviluppo e la maggior parte dei casi di utilizzo.

«La ricerca – come ha osservato Antonio Palmieri, fondatore e presidente Fondazione Pensiero Solido - dimostra che gli italiani desiderano da una parte capire meglio che cosa sia questa tecnologia e dall'altra si dicono preoccupati degli effetti che può generare, tanto che chiedono nella maggior parte dei casi un intervento normativo. Dobbiamo quindi uscire dall'emotività e arrivare a una consapevolezza diffusa, a chiarire le opportunità e le sfide dell'AI certi che la responsabilità maggiore sia in capo a chi progetta questi software. E sono per questo convinto che serva da parte di programmatori e imprese una responsabilità sociale aumentata».

Gli impatti sul mondo del lavoro

Sul fronte occupazionale, prevale in linea generale la percezione che l'intelligenza artificiale porterà a un calo complessivo dei posti di lavoro. La pensa così il 51% degli intervistati, mentre per il 10% aumenteranno le possibilità di impiego. Per un italiano su quattro (il 26%), invece, le capacità di ChatGpt e simili non impatteranno più di tanto in termini di volumi ma contribuiranno a cambiare le mansioni.