«Gli italiani non sono scemi»: la frase che i politici ci dovrebbero risparmiare

Dieci euro per uccidere un topolino

Cioè, voi ricevete dieci euro e questo segnerà la morte anticipata del topolino. Il quesito è stato effettivamente posto nell'ambito di un recente studio, con il risultato che il 45.9% dei 160 partecipanti ha accettato di vendere il diritto alla vita del topolino in cambio dei dieci euro. Difficile dire se la percentuale sia alta o bassa, non era questo, in fondo, l'obiettivo dello studio. Immaginate ora che la stessa scelta, vendere il diritto alla vita del topolino, sia posta non sotto forma di “prendere o lasciare”, come nel caso precedente, ma sia frutto di un processo di contrattazione, simile a quello che avviene in un'asta, nella quale il compratore offre vari prezzi e voi dovete decidere quando accettare e quando no. Qui emerge il risultato sorprendente: in questo caso, infatti, ad accettare una cifra uguale o inferiore ai dieci euro è il 72.2% dei 178 partecipanti a questa variante dello studio (Falk, A. e Szech, A., 2013. “Morals and Markets”. Science 340, pp. 707-711).

Scelta secca o contrattazione?

Le conclusioni dello studio mostrano che la vita del topolino vale, in media, di più o di meno in relazione al modo in cui tale valore viene rivelato: una scelta secca o una contrattazione di mercato. Una valutazione così importante come quella relativa alla vita di un essere vivente viene sistematicamente alterata da fattori esterni che riguardano il contesto del processo decisionale e che nessuna influenza dovrebbero avere con la struttura dei nostri valori e delle nostre convinzioni più profonde.

Preferenze arbitrarie

Eppure, questo è ciò che accade. Attribuiamo più o meno valore allo stesso “bene”, al variare di qualcosa che con tale valore non dovrebbe avere niente a che fare. Le nostre preferenze sono, in questo senso, del tutto arbitrarie. Ma questo è solo uno dei possibili esempi. Si pensi a temi sensibili come il lavoro minorile, la condizione degli animali negli allevamenti intensivi o i danni ambientali dovuti alle produzioni altamente inquinanti. Siamo tutti convinti sostenitori dei diritti dei bambini, del benessere animale e della salvaguardia dell'ambiente, eppure, quando questi valori passano attraverso la logica della contrattazione di mercato, tendenzialmente si continua a preferire il prezzo più basso anche a costo di chiudere un occhio su diritti e ambiente.

Correlazioni impensabili

Non sempre e non tutti, naturalmente, ma questa tendenza esiste. Scelte arbitrarie, abbiamo detto, eppure coerenti, nella loro arbitrarietà. Provate, infatti, a pensare, ora, a quanto sareste disposti a pagare per acquistare una bottiglia di un buon vino d'annata o una tastiera cordless per computer o un libro d'arte illustrato. Cercate prima, però, di ricordare le ultime due cifre del vostro codice fiscale. Che cosa c'entra? Niente. Proprio per questo cosa pensereste se vi dicessi che il primo valore viene influenzato dal secondo? Se vi dicessi, cioè, che coloro che nel codice fiscale hanno cifre più alte sono disposti a pagare un prezzo più elevato per vino, tastiera e libro, di chi invece ha numeri più bassi? Pazzia! Eppure, è proprio questo ciò che capita a causa del fenomeno dell'”ancoraggio” (Ariely D. et al. 2004. “Coherent Arbitrariness: Stable Demand Curves Without Stable Preferences”. Quarterly Journal of Economics 118(1), pp. 73-106).

Le nostre preferenze, infatti, si “ancorano” ad elementi esterni del tutto arbitrari che dovrebbero essere ininfluenti rispetto alle scelte che stiamo facendo e le condizionano e le determinano in maniera sistematica. Proprio perché non esistono preferenze antecedenti alle scelte, come il nostro senso comune vorrebbe farci credere, ma, piuttosto, le nostre preferenze, i nostri gusti e i nostri valori, si plasmano e si determinano “nelle” scelte, attraverso le scelte.