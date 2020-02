Gli italiani scelgono la dieta mediterranea, ma rischio obesità per molti bambini Stile di vita virtuoso per un italiano su tre secondo un report Nomisma e Unisalute, ma per Coldiretti sempre più minori in sovrappeso di Emiliano Sgambato

La dieta mediterranea si conferma la regina della tavola italiana? Secondo la fotografia scattata dall’Osservatorio prevenzione & salute di UniSalute curato da Nomisma, sembrerebbe di sì: tra gli alimenti più presenti – tutti i giorni anche più volte al giorno – spiccano frutta (mangiata più volte al giorno dal 40% degli italiani) e verdura (39%, percentuale di chi consuma verdura più volte al giorno) seguite da pane, pasta, riso e patate (23%). Eppure aumentano anche i comportamenti di vita scorretti e, secondo una stima Coldiretti, un bambino su 4 è sovrappeso o a rischio obesità.

Stile di vita sano per il 32% degli italiani

Un italiano su tre adotta stili di vita virtuosi e, secondo la rilevazione Nomisma, cura la propria alimentazione e si tiene in movimento, dimostrandosi attento anche alla prevenzione, attraverso visite e controlli medici.

Chiamati a scegliere gli ingredienti a cui non rinuncerebbero mai, gli italiani indicano al primo posto l’olio extravergine di oliva, simbolo della dieta mediterranea e grasso “buono” da inserire nell’alimentazione quotidiana (64%). Le verdure di stagione sono invece elemento irrinunciabile per il 53% degli italiani, ma non manca chi non riuscirebbe a vivere senza caffè (18% degli italiani), o senza le spezie (5%).

Ma la cattiva alimentazione è comunque in cima alle preoccupazioni. Al primo posto sovrappeso e obesità, che sono considerati i principali rischi di un’alimentazione sbagliata dal 32% degli italiani. Un italiano su 5 si dice invece preoccupato per la possibile correlazione con l’incidenza di tumori, il 16% per l’innalzamento dei livelli di colesterolo e il 15% per gli effetti negativi su circolazione e malattie cardiovascolari. Tutti segnali che ben fanno comprendere come vi sia forte consapevolezza del nesso abitudini alimentari e salute.

Ben il 21% degli italiani che hanno abitudini unhealthy preferisce fare meno visite mediche possibili. Chi ha uno stile di vita meno salutare, infatti, è poco incline ad effettuare controlli medici: nell’ultimo anno solo il 31% è andato dal medico di base almeno 2 volte l’anno, a fronte di un 71% di chi ha un healthy lifestyle.