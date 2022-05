Gli italiani sempre più nei quartieri Cresce la spesa nei negozi di vicinato

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Sarà la pandemia o sarà la volontà di molte amministrazioni comunali di valorizzare le circoscrizioni, non più solo il centro. Fatto sta che tra i cittadini cresce l’abitudine a recarsi in piccoli negozi vicino casa e il senso di appartenenza al proprio quartiere. La tendenza emerge dall’indagine commissionata da American Express alla Nielsen, intitolata “Abitudini e tendenze di quartiere”, basata su 750 interviste a consumatori che hanno dichiarato di sentirsi sempre più parte della comunità locale.

Il 68% degli intervistati dichiara di essere orgoglioso del proprio quartiere, soprattutto per i servizi disponibili e per le attività commerciali. Il ruolo svolto dalla comunità locale cambia a seconda delle generazioni: per gli italiani più senior la qualità dei rapporti è sempre più importante, mentre per i più giovani è il dinamismo del quartiere ad assumere maggiore rilevanza.Il sentimento verso il proprio quartiere è positivo e guardando ai servizi considerati fondamentali per la vita della comunità locale si trovano sicurezza, negozi locali, parchi e centri sportivi. Come nel 2021 la presenza di negozi locali è considerata soddisfacente da più della metà del campione.

Nell’ultimo anno, il 30% ha anche segnalato un aumento della frequentazione dei negozi di quartiere legato alla comodità, ma anche a una percezione della qualità dei prodotti offerti e dei nuovi punti vendita scoperti. Il 79% dei consumatori ritiene che lo shopping vicino a casa sia più piacevole rispetto allo shopping al di fuori della zona locale e il 77% che si possa aiutare l’economia locale.

Il prezzo “ragionevole” è la caratteristica più desiderata per la scelta di un punto vendita di riferimento, seguita dalla qualità dei prodotti/servizi offerti e dalla pulizia dei locali e dalla varietà di scelta.

Cresce la popolarità dei pagamenti elettronici. La frequenza di utilizzo dei sistemi di pagamento elettronico è ancora in aumento nell’ultimo anno. C’è stato un incremento del 56% dei pagamenti tramite Pos, del 53% della modalità contactless e del 37% dei pagamenti tramite smartphone. L’indagine mostra anche che i pagamenti elettronici per importi compresi tra 5 e 10 euro sono in crescita dallo scorso anno e scelti dal 78% dei consumatori. I consumatori apprezzano i vantaggi legati all’utilizzo di sistemi di pagamento elettronici, ad esempio le promozioni (85%).