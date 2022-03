Gli italiani sensibili alla carenza di acqua, ma faticano a passare all’azione

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’ora zero per Cape Town arrivò nel 2018, quando le autorità razionarono le forniture d’acqua a 50 litri al giorno per persona. Sembrano tanti, ma per lavarsi, cucinare e bere 50 litri sono molto pochi. Per fare un confronto, la media americana di consumo di acqua per persona è di oltre 300 litri al giorno, quella italiana di 220 e quella europea di 165.

In California, dopo tre anni di siccità, l’ora zero sta per arrivare in questi giorni, con il governatore Gavin Newsom che ha già vietato il riempimento delle piscine private e l’innaffiatura dei giardini. San Paolo affrontò la sua prima ora zero nel 2015, quando le forniture idriche vennero limitate a 12 ore al giorno e molte fabbriche furono costrette a interrompere la produzione. Barcellona ci passò nel 2008, quando dovette importare l’acqua con i camion dalla Francia.

E la crisi del clima non farà che peggiorare la situazione negli anni a venire. Delle venti megalopoli mondiali, si calcola che ben 14 siano già in condizioni di grave scarsità idrica. Quattro miliardi di persone, oltre metà della popolazione mondiale, vivono in aree colpite da gravi siccità per almeno un mese all’anno.

Due miliardi di persone vivono senza servizi igienici. Quasi 800 milioni di persone, un essere umano su dieci, soffre davvero la sete, perché non ha accesso diretto all’acqua potabile. La metà sono bambini. Questo significa che un bambino su cinque nel mondo (soprattutto in Africa, ma anche in Asia meridionale) non ha abbastanza acqua per soddisfare le sue esigenze quotidiane.

La conta delle vittime è ancora più impressionante. Ogni giorno oltre 800 bambini al di sotto dei cinque anni muoiono di diarrea causata dall’acqua contaminata e dalle pratiche igieniche carenti. Nell’Africa rurale, ogni donna è costretta a fare in media 6 chilometri a piedi ogni giorno per portare a casa 20 litri d’acqua. In tutto, sono 200 milioni le ore impiegate ogni giorno da donne e ragazze per trasportare acqua.