Gli italiani sono diventati Bbq lovers e grill masters: una guida alla scelta

I prezzi di tutti questi apparecchi sono estremamente variabili e dipendono dai materiali, dalle dimensioni, dalla qualità dei componenti: ricordiamo che essendo apparecchi che restano a lungo all’esterno e che subiscono grandi sbalzi della temperatura, devono essere costruiti con materiali, vernici e finiture certificati. E, per tutelare la salute del cibi e la nostra, è fondamentale dare la preferenza al made in Europe, evitando prodotti di basso prezzo, che nel tempo, inevitabilmente, possono rilasciare residui tossici agli alimenti.

Le novità e i trend si potranno vedere, provare e conoscere alla prossima edizione di Progetto Fuoco, la fiera europea del settore che si svolgerà in fiera a Verona dal 4 al 7 maggio.

Per chi desidera qualcosa di più di uno strumento portatile e dispone di grandi spazi all’aperto sono disponibili apparecchi per cotture multiple che mettono insieme Bbq, griglia, fornello a gas, piastre, teppanyachi, e addirittura zone di fritture. Cucine (a volte mega) all’aperto assai costose, che richiedono una complessa installazione ma che si rivelano l’ideale per chi ha grandi spazi, per chi riceve spesso ospiti nei mesi non troppo rigidi e per chi vuol sperimentare diverse cotture senza invadere la casa di fumi e odori.

Broil king

Anche il design è diventato importante nelle scelte degli italiani quando devono acquistare il Bbq o la griglia perché si tratta di complementi di arredo che hanno una “visibilità” centrale nello spazio outdoor.

Per questo abbiamo selezionato diversi modelli proprio in base alla qualità della linea oltre che del funzionamento. Proclamato il miglior Bbq dell’anno, il canadese Broil King è davvero spettacolare e in grado di accontentare i super esperti.

Particolarmente elegante Cone della Höfacts, made in Germany, un barbecue a carbone, interamente di acciaio inox che combina un design raffinato con una tecnologia innovativa che consente ad una griglia a carbone di avere un’efficace regolazione del calore come accade per le griglie a legna e a carbone. Secondo grande vantaggio, la sua particolare forma è adatta anche a creare gradevoli isole di calore.