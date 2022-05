Gli Nft si allargano a nuovi sport: nasce il fanta-baseball

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il baseball a stelle e strisce debutta con il fanta-baseball e scopre i collectibles via Nft. D'altra parte le figurine sono nate proprio attorno al campo a forma di diamante di questo sport, a cui sono legate alcune delle carte da collezione oggi più quotate al mondo.



Quasi naturale quindi che oggi il baseball entri nel futuro tecnologico della blockchain con un accordo di partnership tra la Major League Baseball americana e Sorare per la creazione del fanta-baseball con i token non fungibili.

Il primo gioco free-to-play basato su Nft della Major League Baseball sarà rilasciato quest'estate. L'accordo è stato siglato anche dalla for-profit corporate Mlb Players, che gestisce i diritti dei giocatori della lega.

Per Sorare, società francese attiva nei fanta-sport con 1,8 milioni di utenti a livello globale, si tratta del debutto al di fuori del calcio. Come sottolinea il founder Nicolas Julia, «l'obiettivo di Sorare è migliorare l'esperienza di gioco per gli utenti ed espandere l'audience a livello globale: per questo lo sbarco negli Stati Uniti era una priorità per noi, ora puntiamo a conquistare tutte le top league del mondo».

Anche per il baseball Sorare userà la sua collaudata formula: scopo del fanta-baseball Mlb sarà creare la squadra di Nft che meglio rappresenti i giocatori della Major League per connettersi ancora di più con gli atleti, i club e la lega durante l’esperienza live delle partite di baseball.