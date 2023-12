Gli occhi e i volti dei visionari del Novecento

Ascolta la versione audio dell'articolo

“Gli occhi sono lo specchio dell’anima”. Sembra la solita frase fatta eppure davanti a una mostra come questa si potrebbe cambiare idea.

“Vision. Masters Minds of our Time” è l’ultimo progetto di Frances Giacobetti, grande fotografo francese oggi ottantacinquenne. E’ composta di cento ritratti in bianco e nero dei personaggi più “visionari” del Novecento (scelti tra i 200 che Giacobetti ha realizzato tra il 1986 e il 2000) esposti a fianco alle foto a colori delle loro iridi: artisti, scienziati, scrittori, politici, medici, premi Nobel, “Tesori Universali contemporanei” - come li ha definiti lo stesso fotografo - “personaggi che se non fossero mai esistiti, saremmo ancora all’Età della Pietra e alla ricerca del fuoco”.

Procuratie Vecchie

La prima tappa di questa mostra davvero particolare, curata da Thomas Sorrentino, si tiene a Venezia, negli spazi espositivi delle Procuratie Vecchie da poco riaperte al pubblico dopo un lungo restauro: dal 18 novembre 2023 al 15 gennaio 2024 è possibile visitarla, al secondo piano del grande palazzo che affaccia direttamente su Piazza San Marco. Il progetto espositivo è destinato a diventare itinerante e successivamente girerà il mondo per cinque anni, iniziando da Parigi nel 2024.

Un apparecchio apposito Francis Giacobetti ha intrapreso questa sua personalissima ricerca più di trent’anni fa, quando le foto dell’iride come opera d’arte non erano un’operazione alla moda come oggi. Per riuscire nel suo intento ha inventato lui stesso un’apparecchiatura capace di far brillare la luce ai lati degli occhi anziché direttamente dentro di essi. In questo modo gli è stato possibile catturare il disegno in rilievo degli occhi dei suoi interlocutori.

Ray Charles

Ray Charles e gli altri protagonisti I soggetti scelti per dare vita a “Vision. Masters Minds of our Time” sono tutti personaggi “visionari” del secolo appena trascorso, che hanno lasciato la loro impronta nel mondo attraverso le loro idee, le loro professionalità, il talento, le scoperte, gli ideali, i valori.

Menti eccelse che hanno mostrato davanti alla inseparabile Leica di Francis Giacobetti il loro lato più intimo: da Nelson Mandela al Dalai Lama, da Aung San Suu Kyi a Bob Wilson, Pavarotti e Stephen Hawking, Gorbačëv e Buzz Aldrin, Barack Obama e Francis Crick, Rita Levi Montalcini, Antonioni, Frances Bacon… E’ ritratto anche un sorridente Ray Charles, e le sue iridi buie che sembrano la foto di un’eclisse di sole. Ritratti intensi eppure rilassati, personaggi che il fotografo francese ha saputo coinvolgere in una conversazione intima con l’obiettivo, “visionari” con cui Giacobetti è riuscito ad entrare in confidenza, che li abbia incontrati per soli cinque minuti - come nel caso di Woody Allen – o con i quali abbia trascorso intere giornate - come è accaduto con Fidel Castro.