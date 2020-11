Gli occhi di finanza e high-tech Usa sul voto (e il futuro) dell’America I sondaggi indicano che il 60% del Paese vuole che gli Stati Uniti badino a sé stessi rinunciando alle prerogative di potenza leader del mondo liberale di Adriana Castagnoli

Come ha annunciato con enfasi la Casa Bianca, nel terzo trimestre il Pil americano è cresciuto del 7,4% segnando un record storico. Gli americani sembrano tornati a spendere e gli investimenti privati a crescere. Questi dati offrono a Donald Trump argomenti per promuovere la ripresa economica nello sprint finale delle elezioni presidenziali.



Ma la ripresa è incompleta. Il Pil resta sotto del 2,9% rispetto al terzo trimestre 2019 e si prevede che, alla fine dell’anno, l’economia statunitense perderà il 3,5% rispetto al 2019. In ogni caso, il Pil è un indicatore parziale. Le domande per i sussidi di disoccupazione continuano a restare ben al di sopra del picco raggiunto durante la crisi finanziaria 2008-2009. Inoltre il Federal Pandemic Unemployment Assistance Programme, creato a marzo per i lavoratori che non possono accedere ai benefici previsti per il lavoro regolare, ha registrato un aumento di nuove domande. Potrebbe profilarsi, poi, una nuova crisi del mercato immobiliare nelle grandi città perché dai 30 ai 40 milioni di persone rischiano lo sfratto se la moratoria per gli affitti non verrà rinnovata e, in ogni modo, rischiano i loro padroni di casa.

L’altro lato della medaglia è la corsa sfrenata dei profitti da parte delle Big Tech. Microsoft, Google, Amazon, Facebook e Apple stanno realizzando guadagni stellari per la domanda di servizi e di strumenti high-tech alimentata dalla pandemia. E le prospettive sono di crescita esponenziale. Invece, le grandi compagnie petrolifere – una volta potenti artefici del capitalismo americano – restano sotto pressione perché la domanda per combustibili fossili stenta a riprendersi mentre milioni di persone sono in smart working e non viaggiano. Il combinato disposto della competizione sempre più accesa con le energie rinnovabili e i veicoli elettrici trascina il valore dei loro asset verso il basso. E ciò, malgrado il governo federale sussidi le imprese che operano nel comparto dei combustibili fossili per circa 20 miliardi di dollari all’anno, in gran parte tramite esenzioni fiscali preferenziali. Le risorse finanziarie del settore sono diminuite da quando banche e grandi fondi, come BlackRock, si sono impegnati a ridurre le emissioni di carbone tramite i loro portfolio.

Secondo alcuni analisti, due trend globali stanno mutando le dinamiche del potere internazionale: la crescita dell’automazione e il rapido invecchiamento della popolazione. Le nuove tecnologie ridurranno via via la dipendenza sul lavoro, domestico e straniero, e gli eserciti saranno equipaggiati con nuovi mezzi per contenere l’espansione territoriale delle grandi potenze rivali. Su questi fronti, per ora, gli Usa appaiono in vantaggio ma il mondo potrebbe essere davvero diviso in due blocchi specialmente nel settore tecnologico. Come dimostra il caso Huawei, sul fatto che Pechino sia un competitor globale concordano sia i democratici sia i repubblicani, pur all’opposto su tutto il resto.

D’altra parte, Bruxelles ha proposto un “Eu-Us Trade and Technology Council” per discutere gli standard delle tecnologie emergenti come l’intelligenza artificiale. Con l’obiettivo di riportare Washington nella cornice del multilateralismo rilanciando, così, la cooperazione transatlantica e la riforma del Wto. Eppure, malgrado i rischi e i costi associati agli affari con Pechino, il business (quasi) as usual continua nonostante il paventato decoupling. I legami sino-statunitensi sono rilevanti in particolare nell’high-tech ma anche nella finanza dove si stanno rafforzando. Perché il ritorno alla crescita dell’Asia, mentre Usa e Ue sono spazzati dal virus, sta approfondendo la dipendenza del mondo dal motore a trazione cinese. Malgrado Pechino punti a un’economia autosufficiente e basata sui consumi interni, dipende ancora per molte tecnologie cruciali dall’estero come nel caso dei semiconduttori più avanzati. La profondità dei legami commerciali fra Usa e Cina, con scambi annuali per più di mezzo trilione di dollari, rende complessa ogni strategia di decoupling.