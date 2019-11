«Gli occhi vuoti dei santi»: una potente educazione sentimental-letteraria Contraddicendo moltissimi luoghi comuni, Giorgio Ghiotti confeziona una raccolta di racconti precisa ed elegante, in un itinerario di vite scolpite ai bordi che sperimentano le forme possibili d'iniziazione di Chiara Palumbo

4' di lettura

«La sapienza stilistica di Ellis fa pensare a un vecchio professionista; ma scaturiscono dalle pagine un'energia, una disperazione, che rivelano tutta l'adolescenza dell'autore». Lo scriveva Fernanda Pivano di Bret Easton Ellis, nel paratesto del suo romanzo d’esordio, Meno di Zero, che lo impose come una delle voci più interessanti della sua generazione. Una chiosa che si attaglierebbe bene anche a Giorgio Ghiotti, che pure non è all'esordio, nonostante un'età verdissima.

Si tenga però lontana da lui ogni retorica sullo “scrittor giovane”: in primo luogo perché la sua bibliografia è quella di un autore prolifico e affermato, ma soprattutto perché le pagine della sua nuova raccolta di racconti, Gli occhi vuoti dei santi, - che Hacca editore pubblica proseguendo sul percorso di acuta osservazione e di cura della qualità che ha intrapreso – trasudano una consapevolezza, una maturità autorale e un’esattezza che, se ci si fosse astenuti dal compulsare biografie dentro e fuori la rete, lo descriverebbero con ben altro profilo da quello restituito dalla realtà.

Eppure, Ghiotti smentisce parecchi luoghi comuni. A cominciare da quello sulla sorte inevitabilmente negletta dei racconti nel mercato editoriale italiano, sempre frettoloso di ricordare a chiunque abbia aspirazioni d'autore che i racconti non si scrivono perché, in Italia, non si vendono. La raccolta di Ghiotti, invece, non solo sta suscitando un meritato interesse, ma al di là dei conti squisitamente economici, si erge a dimostrare come forse, la misura della qualità ha ancora un peso, e non solo per sognatori e idealisti sotto i trent'anni.

E del resto – commenta a margine di una presentazione, sorridendo – in un mercato asfittico come quello editoriale sorprende come i direttori siano sempre molto abili a sapere cosa non vende, quando si è potuto salutare – lo dice il rapporto AIE presentato alla Buchmesse di Francoforte – solo una manciata di giorni fa il primo timido rialzo nelle vendite dell’editoria italiana negli ultimi dieci anni.

Ad ogni modo, ci sono addetti ai lavori – quelli che hanno pubblicato i lavori di Ghiotti, ad esempio – che questo tipo di convinzioni le lasciano da parte, e danno spazio a una silloge come questa, che nella forma breve e incisiva di dodici istantanee per poco meno di duecento pagine, tratteggia mondi sorprendenti, ma ancor di più dà aria a uno stile elegantissimo, raffinato, modellato da un lavoro di cesello che offre alle parole che sceglie il respiro ampio della prosa e il suono della poesia.