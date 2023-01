Gli occhiali per la realtà aumentata con contrasto da record

Un'esperienza unica, grazie a una connessione più profonda fra utente, dispositivo e il mondo reale: si presentano con questo biglietto da visita i nuovi RayNeo X2 di TCL, ultimi nati dell'ormai nutrita collana di apparecchi wearable per la realtà aumentata del colosso cinese. Le virtù annunciate di questi occhialini intelligenti, all'apparenza classici supporti per la correzione della vista, sono diverse: si tratta infatti del primo modello di smart glasse ad integrare una tecnologia binoculare con guida d'onda ottica Micro-Led a colori in grado di offrire un rapporto contrasto superiore a 100.000:1 e una luminosità di oltre 1.000 nit. Nel motore opera un processore Qualcomm Snapdragon XR2 e fra le sue funzionalità spiccano il sistema di navigazione Gps con mappatura simultanea dei punti di riferimento nelle vicinanze di dove ci si muove, la connessione Bluetooth per la ricezione delle notifiche di messaggi e chiamate sullo schermo o ancora la possibilità di catturare foto, video e time-lapse tramite la fotocamera integrata dotata di stabilizzazione dell’immagine e modalità di scatto in notturna automatica.

14/15 Menu