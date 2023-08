“Gli oceani sono i veri continenti”, sorprendente esordio di Tommaso Santambrogio

Si sente vedendo la pellicola una certa urgenza nel racconto, efficacemente descritta dalle parole di Santambrogio, e la passione con cui l'autore rappresenta il tutto con un bianco e nero elegantissimo.

Splendida fotografia

La fotografia è davvero splendida, capace di rimandare sia al cinema del già citato Lav Diaz, sia a “Roma” di Alfonso Cuarón.Se l'apparato audiovisivo è già di grande maturità, qualche passaggio ancora acerbo c'è in una narrazione che non dà il giusto spazio e la necessaria completezza a tutte e tre le storie che vengono proposte: molto più compiuta delle altre è infatti la vicenda dei due amanti, che rappresenta inoltre la cornice generale dell'intera operazione e che regala i passaggi più toccanti.In generale, però, le emozioni non mancano in questo film decisamente profondo e anticonvenzionale, capace di rimanere impresso a lungo anche al termine della visione.Dolce e crudele allo stesso tempo, “Gli oceani sono i veri continenti” esce questa settimana anche nelle sale italiane ed è uno di quegli esordi semplicemente da non perdere.





