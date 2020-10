Gli oneri per le compagnie tlc minano il bonus per internet

Leggi anche Rete unica, il Governo spinge per un piano condiviso

Il vincolo della migliore tecnologia disponibile

Secondo problema: il voucher vale sull’acquisto della migliore tecnologia disponibile all'indirizzo civico dell'utente (e ad almeno 30 Megabit). Per controllare quale sia la «migliore tecnologia» si prevede di usare la piattaforma Broadband Map di Agcom, che però secondo Asstel non è ancora finalizzata a questo scopo. A quanto risulta, Agcom ci sta lavorando in queste ore. Tra i problemi derivanti, gli operatori con tecnologie fixed wireless access (Fwa) rischiano di non essere compresi nell'incentivo, perché la piattaforma non riesce ancora a certificarne la velocità. È anche un problema grave di equità sociale, nota Asstel: tutti gli utenti che, in zone periferiche del Paese, sono coperti solo da reti Fwa non potrebbero avere i voucher. Per Asstel è ora inadatto anche lo strumento Misura Internet di Agcom, che serve a verificare la velocità.

La banda minima garantita

Terzo problema: Infratel impone anche, per avere lo sconto, che la connessione abbia una «banda minima garantita» molto alta (15 Mbps in download, 7,5 Mbps in upload). Gli operatori sostengono che sia «impraticabile». Di fatto è un valore assente nelle attuali offerte consumer. Le proposte Asstel: che sia il soggetto pubblico a verificare i requisiti; aspettare che siano adeguate le piattaforme Agcom richieste; eliminare il riferimento alla banda garantita.

Dall’Antitrust ai consumatori

Intanto si concentrano sui rischi di distorsioni di mercato altre critiche arrivate nei giorni scorsi alla misura. Antitrust (per voce di Giuseppe Galasso, responsabile Direzione Comunicazioni, in un convegno organizzato dalla Free Modem Alliance nei giorni scorsi) ritiene che le attuali regole alterano gli equilibri competitivi ai danni dei piccoli operatori (incapaci di erogare un voucher sui prodotti) e dei negozi di elettrodomestici (la cui associazione Aires ha infatti appena fatto ricorso contro il decreto). Antitrust, come Altroconsumo e altre associazioni dei consumatori, ritengono che sarebbe preferibile assegnare i voucher nelle mani degli utenti finali.

La paura di possibili squilibri competitivi

Quanto alle perplessità da parte dei grandi operatori, alcuni sono anche preoccupati da problemi “competitivi”. Chi li paventa punta l’indice contro la previsione di bonus solo per device di una fascia medio-alta. Dover stringere al massimo per non ribaltare i costi sui clienti fa temere alcuni operatori alternativi (Olo) che chi ha infrastruttura propria e quindi niente costi di attivazione delle linee (leggi Tim) potrebbe essere più avvantaggiato.

La palla al Governo

Adesso, con tutte queste voci contro, la decisione sta al Governo se rimettere mano alle regole. La conseguenza sarebbe così fare slittare l'arrivo dei voucher, attesi già da cinque anni (i fondi relativi sono stati stanziati nel 2015). Il loro ruolo – a sostegno delle famiglie svantaggiate e della digitalizzazione del Paese – è pure riconosciuto nella lettera di Asstel. Ma così come sono stati pensati – è l'accusa – rischiano di fare più male che bene.