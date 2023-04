«Gli operatori sottoutilizzano le frequenze 5G, Bai pronta a investire fino a 500 milioni, puntando su micro antenne»

In Italia è necessario canalizzare opportunamente le risorse rese disponibili dal Pnrr, oltre a favorire gli investimenti privati delle TowerCo, o a quelli dei nuovi player focalizzati sulla densificazione come Bai.

Quanto potete investire in Italia?



Il piano industriale prevede 500 milioni di euro in 5 anni, ma vorremmo arrivare molto prima a impiegare questa cifra. In generale, non abbiamo vincolo agli investimenti, il nostro azionista è il Fondo Pensione Canadese (CPPIB) che gestisce oltre 530 miliardi di dollari di asset. Il problema è poi come remunerare gli investimenti. Il progetto che abbiamo annunciato a Roma, di partenariato pubblico-privato, è un esempio che andrà a gara che noi ci auguriamo di vincere. E' un segno di convinzione e determinazione dell'amministrazione comunale. Al di là delle opportunità che si aprono nel pubblico, l'Italia è un Paese che ha dei verticali industriali tra i più dinamici al mondo, come la farmaceutica, il tessile, la ceramica, ma bisogna convogliare le risorse di sistema pubbliche e private su poche iniziative abilitanti lo sviluppo del digitale, tra cui la densificazione.Le small cell tecnicamente risolvono il problema e facilitano il ruolo attivo di chi possiede le frequenze 5G. Ovviamente gli investimenti privati devono essere remunerati e la formula del PPP che abbiamo presentato va proprio in questa direzione.Ci sono dunque due passaggi per sbloccare l'impasse degli investimenti: serve chi finanzia, un enabler, e chi realizza le infrastrutture e noi su questo fronte ci siamo. Il secondo passo è collaborare con gli operatori che possiedono le frequenze. C'è, però, un ambito in cui il confronto fra i provider di infrastruttura e l'operatore è molto vivo, ovvero le emissioni elettromagnetiche legate al 5G. Gli operatori, per ridurre gli investimenti necessari alla nuova infrastruttura 5G chiedono l'innalzamento dei limiti di emissione elettromagnetica delle infrastrutture esistenti; soluzione non ben vista dall'opinione pubblica.L'architettura di small cell, come quella proposta per Roma, risolve il trade off tra la salute del cittadino e lo sviluppo del 5G, mantenendo i limiti di emissione elettromagnetica bassi. Inoltre, la mostra 5G per Roma prevede sonde del livello di inquinamento elettromagnetico che il cittadino potrà controllare da solo.

Vi ponete dunque come concorrenti di Inwit e Cellnex?

Sì, anche Inwit e Cellnex fanno coperture di densificazione, ma il loro core business è quello delle torri macro. Nel mondo delle antenne micro, anche loro tendono a ritardare gli investimenti in densificazione, ma l'innovazione tecnologica derivante dal 5G è un percorso inarrestabile ed impellente se vogliamo che il nostro Paese colmi il gap con gli altri Paesi europei. Il futuro è negli use-case 5G che hanno bisogno di densificazione in piena sicurezza per la salute pubblica. Si potrebbe realizzare la densificazione 5G di tutto il Paese a partire dalle grandi città e in tutte le aree di sviluppo industriale, come i distretti tutelando la salute dei cittadini e al contempo abilitando lo sviluppo tecnologico del Paese. Su questo tema servirebbe una politica di sistema che coinvolga ambiente, industria, infrastrutture e innovazione.