Gli orti lombardi secondo lo chef stellato

Lo chef Norbert Niederkofler, tre stelle Michelin al St Hubertus in Alta Badia, sta esportando la sua cucina etica dalle montagne dell'Alto Adige alla laguna veneziana e ora al centro di Milano, dove ha aperto Horto Restaurant. All'ultimo piano di The Medelan, ex sede del Credito Italiano e oggi spazio di business sostenibile, il ristorante ha menù a base di ingredienti stagionali provenienti dagli orti lombardi, quindi cascine, caseifici e aziende agricole a non più di un'ora di distanza. I plin di strachitunt (formaggio lombardo) allo zafferano e la cagliata di latte vaccino, con carpaccio di verze e caviale di storione sono due esempi dei piatti di stagione. Ai fornelli, con la guida del maestro, due giovani executive chef: Alberto Toè e Stefano Ferraro (nella foto).

10/17 12/17 Menu