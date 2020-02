Gli psichiatri americani ribadiscono: Trump è un socio-psicopatico I commenti del presidente sul crollo di Wall Street («gli operatori hanno ascolto i dibattiti dei democratici») rilanciano l’allarme sulla salute mentale del presidente di Giulia Crivelli

Non è andata in onda sulla Cnn, il network più apertamente critico verso Donald Trump, che da sempre si rifiuta di rispondere alle domande dei suoi giornalisti e che mai è stato ospite di una trasmissione del network. La trasmissione di cui stiamo per parlare è stata trasmessa nella serata di giovedì 27 febbraio su Nbc, il più famoso network americano generalista insieme alla Cbs (che, a differenza della Cnn, non è all news, ma trasmette anche altri tipi di programmi).

Il presentatore del programma Tonight’s Last Word, Lawrence O’Donnell , giornalista molto rispettato negli Stati Uniti, ha fatto ascoltare una parte della conferenza stampa in cui Donald Trump ha annunciato di aver scelto il vicepresidente Mike Pence come responsabile per l’emergenza da coronavirus.

Per commentare alcuni passaggi di Trump («certo che Wall Street è crollata... credo sia perché gli operatori di Borsa hanno ascoltato alcuni dei dibattiti tra candidati democratici alle elezioni di novembre e si sono terrorizzati»). O’Donnell aveva in collegamento Lance Dodes, psichiatra e docente di psichiatria dell’università di Harvard, uno dei 37 psichiatri che hanno pubblicato il libro (best seller negli Stati Uniti) The Dangerous Case of Donald Trump.

Dodes ha definito Trump un con man (impostore) e ha spiegato che «Trump pensa solo a se stesso, non al Paese, non alla salute pubblica». Lo psichiatra ha aggiunto che «Trump ha già gravemente minacciato la democrazia per il fatto stesso di essere un socio-psicopatico».

Insieme al presentatore hanno poi sottolineato come Trump abbia di fatto ignorato le parole dette dopo il suo intervento da Anthony Fauci, un immunologo che ha fornito contributi fondamentali nel campo della ricerca sull’Aids e altre immunodeficienze, sia come scienziato che come capo dell'istituto statunitense National Institute of Allergy and Infectious Diseases.