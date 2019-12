Verifica di governo: da Craxi a Conte come i partiti giocano con il fantasma della crisi

Gli scontri letali

In altri casi, invece, l'esempio più recente è il Conte I, lo scontro è stato letale per l'esecutivo. Come lo fu quello tra Bettino Craxi e Ciriaco De Mita negli anni '80 quando il segretario socialista decise di accantonare il patto della staffetta, ovvero di lasciare Palazzo Chigi al segretario Dc, preferendo tornare al voto piuttosto che cedere la presidenza del Consiglio.



Elezioni? No grazie

La strada delle elezioni, va però ricordato, è stata praticata pochissime volte. In gran parte dei casi la legislatura è andata avanti, magari con qualche perdita e di conseguenza uno o più nuovi arrivi nella maggioranza. Anche perché ieri come oggi l'abbandono dello scranno parlamentare è un'impresa ardua da far accettare a deputati e senatori.



Corsi e ricorsi storici

Nella prima Repubblica la prosecuzione della legislatura era la regola, visto che l'ipotesi dell'alternanza, di un governo del Pci, il secondo partito per rilevanza, non era ritenuta praticabile e dunque le crisi venivano sanate da nuovi accordi tra le stesse forze politiche dell'esecutivo precedente sanciti da un giro di poltrone. Se era un aggiustamento si chiamava rimpasto, se il ritocco non era sufficiente si passava a un nuovo esecutivo.



Da Berlusconi a Prodi fino a Conte

Un modus operandi proseguito anche nella seconda Repubblica. Silvio Berlusconi ad esempio succedette a se stesso, quando il suo governo entrò in crisi per l'abbandono di An che fu sostituito da un gruppo di centristi responsabili. Romano Prodi invece a metà legislatura fu rimpiazzato da Massimo D'Alema che a sua volta lasciò il posto a Giuliano Amato. E oggi dal Conte I siamo passati nel giro di qualche settimana al Conte II.



La guerra interna ai partiti tra le cause di crisi

Ma questa è anche la conferma che in non pochi casi le crisi sono una resa dei conti non solo tra forze politiche distinte ma al loro stesso interno e che sull'esecutivo si scaricano le tensioni provocate dalle lotte intestine. Basti ricordare che nella scorsa legislatura abbiamo assistito al cambio di tre presidenti del Consiglio tutti dello stesso partito, il Pd: Enrico Letta, Matteo Renzi e Paolo Gentiloni.