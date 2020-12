Gli scarti agroindustriali trasformati in materie prime green vincono il Pni

La finalità di questa soluzione, rivolta in particolare all'industria farmaceutica e alimentare, è facilmente immaginabile e riguarda la tracciabilità e l'anticontraffazione di un singolo prodotto, per cui viene creato un vero e proprio “digital twin” tramite tecnologia Blockchain, trasformando oggetti per loro natura passivi in qualcosa di integrato elettronicamente in tutti gli steps della filiera.

L'intelligenza artificiale per misurare la diuresi

Diagnosi precoce dell'insufficienza renale acuta in pazienti ospedalizzati, con riduzione dei costi per il sistema sanitario e maggiore probabilità di salvare vite umane. Questa la soluzione che è valsa a U-Care Medical, vincitrice della Start Cup Piemonte e Valle D'Aosta, il premio Life Sciences.

La startup sta sviluppando un innovativo dispositivo medico in grado di prevedere l'insorgenza di una patologia che interessa circa il 40% dei ricoverati in terapia intensiva e che consiste in una rapida e silenziosa diminuzione della funzionalità dei reni. Si tratta, in concreto, di una combinazione di sensori e algoritmi di intelligenza artificiale (sviluppati dalla startup) che operano all'interno di un apparecchio non invasivo per il monitoraggio della diuresi del paziente e l'analisi del trend, per dare al medico l'opportunità di prevedere episodi di insufficienza renale fino a 12 ore prima che accadano.

Dalla farmaceutica alla sostenibilità alimentare