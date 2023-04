Gli scatti di Muholi che scuotono la nostra coscienza sull’Africa

Muholi dichiara in una sua intervista che «alla base dell’intolleranza, del razzismo e della violenza c’è l’ignoranza, alla quale si può porre un limite solo attraverso l’istruzione», ed è in parte probabilemnete vero che esiste una relazione diretta tra il crescente clima di intolleranza, il frequente ricorso a toni allarmistici e la mancanza di approfondimenti offerti dalla televisione sul sistema dei flussi migratori globali, in un Paese in cui il pubblico s’informa principalmente attraverso le reti generaliste, e in cui un’indagine di Eurispes rileva che oltre la metà delle persone interviste in Italia crede che la presenza degli immigrati corrisponda al 24% della popolazione, mentre è poco più dell’8 per cento.

Per questo, la rilevanza che assume il corpo nero nel percorso politico e artiscico di Muholi Zanele, assume particolare importanza oggi in Italia e in Europa, colma un’assenza, così come ha fatto l’eco globale prodotto dall’uccisione di George Floyd, riarticola un discorso restituendo dignità alla presenza di una componente del corpo sociale. Oggi che le politiche di esternalizzazione delle frontiere europee ridefiniscono anche i rapporti tra le popolazioni all’interno dei Paesi nord africani, generando ulteriori tensioni sociali, alimentando fratture che si attestano sulla linea del colore, l’emersione del corpo nero come soggettività è anche un monito per l’Europa e i suoi governanti, perché recuperino capacità analitiche e abbandonino retoriche suprematiste ottocentesche. Nel 2040 circa un neonato su due sarà africano (UN).

L’Africa rappresenta il continente territorialmente più esteso, al cui interno si muove il più elevato numero di persone che migrano da una regione all’altra, per ragioni prevalentemente legate a condizioni ambientali proibitive e catastrofi naturali. In questo quadro ancora non risulta leggibile una politica comune ed europea che favorisca accordi di parteniarato economici orientati a ridurre le diseguaglianze interne al continente e tra i due continenti, a partire dal debito, dalle dotazione di infrastrutture fisiche primarie e infrastrutture sociali, e dal favorire la crescita degli scambi interni, non esclusivamente importazioni ed esportazioni verso l’esterno. La sfida che attende l’Europa come vicino più prossimo è sicuramente culturale, ma senza il concorso di istituzioni economiche e politiche la dimensione strutturale delle disuguaglianze non potrà essere intaccata.

