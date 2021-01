Gli scenari della crisi / Crisi al buio

(ANSA)

Il leader di Italia Viva Matteo Renzi, come ha più volte anticipato, in occasione del Consiglio dei ministri chiamato a esaminare la bozza della nuova versione del Recovery plan ritira le ministre Bellanova e Bonetti. Conte constata il venir meno della propria maggioranza, sale al Quirinale e rassegna le dimissioni. A questo punto il presidente della Repubblica potrebbe, dopo un breve giro di consultazioni, reincaricare il premier uscente che in questo modo potrebbe provare ad avviare un nuovo esecutivo. In questo scenario Conte dovrebbe però convincere la maggioranza, e in primo luogo l'avversario politico Renzi, della volontà di ridiscutere metodo, merito e squadra del suo governo precedente per dare vita ad un Conte ter che passerebbe a quel punto attraverso un rimpasto sostanziale. Ma Conte potrebbe anche scegliere la via delle Camere. In caso di rottura definitiva all'interno della maggioranza, il premier potrebbe chiedere un voto del Parlamento per “inchiodare” il partito che ha dato vita alla crisi. “Lo aspettiamo in Senato” ripete infatti da giorni il leader Iv Matteo Renzi. A quel punto o il governo cade perché viene meno la maggioranza o si salva perché nel frattempo si è creata una nuova maggioranza, anche se si tratta di una maggioranza solo numerica. Si tratta della cosiddetta ipotesi dell'aiuto dei “responsabili” che seppur raffreddata nelle ultime ore, è ancora sul tavolo.