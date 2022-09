Schermi che si piegano e forni che si parlano: ecco i dieci gadget che non ti aspetti

Syng Triphonic Cell Alpha

Suono surround in una nuova forma

Sviluppata da un ex designer di Apple, è altoparlante WiFi che può stare su un supporto o essere appeso al soffitto e utilizza i servizi di streaming Spotify e AirPlay 2 come sorgenti musicali wireless. Tre microfoni integrati calibrano il suono in relazione all’ambiente circostante, riconoscendo la vicinanza alla parete e i riflessi sonori. Un’app per iOS controlla l’intero sistema e la versione per Android è prevista per il rilascio alla fine del 2022.

ThinkPad X1 Fold

Il pc pieghevole di Lenovo

Si chiama ThinkPad X1 Fold. Non è il primo computer pieghevole di Lenovo, ne aveva realizzato uno nel 2020. Il nuovo ThinkPad X1 Fold è progettato per uso business, è un portatile da 16 pollici molto leggero, con un telaio in alluminio e una cover posteriore in tessuto riciclato al 100% ad alte prestazioni. Arriva con Windows 11 e sarà disponibile a partire da novembre 2022 da $2.499. In Italia lo sapremo prezzo e data più avanti

Netatmo

Videocamera intelligente con sirena.

La francese Netatmo ha aggiunto la sirena alla sua videocamera da esterni. Capace di distinguere tra persone, animali e veicoli, questo dispositivo è in grado di avvisare l'utente in tempo reale con una semplice notifica sul proprio smartphone attraverso l'app Home + Security in caso di attività sospette. In questo modo, l'utente può attivare la sirena a distanza e spaventare il potenziale ladro.

Lg Flex Lx3

Il display che si piega come vuoi tu

È il primo schermo da 42” OLED pieghevole al mondo. LX3 ha un grado di curvatura variabile e può passare da piatto a molto curvo. Ha oltre 20 livelli di curvatura in grado di ricreare una visione a misura di utente.

Chef@HomeSeries

Il forno assistente intelligente

Chef@HomeSeries è un altro protagonista dell'esposizione: il forno che diventa un vero assistente personale, soddisfando tutti i tipi di esigenze grazie alle più recenti tecnologie Artificial Intelligence inside e alla connessione con l'App hOn. Cosa fa di nuovo. È dotato della funzione Preci Taste, capace di riconoscere il cibo inserito, settare i parametri di cottura più adatti e controllare il processo fino al termine.