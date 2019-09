Gli scivoloni in Parlamento: dal cappio alla mortadella, quando i toni non sono «miti» L’esecutivo sarà «paziente anche nel linguaggio», ha detto in aula il premier Conte chiedendo la fiducia alla Camera. I parlamentari lo sono un po’ meno di Nicoletta Cottone

Il Conte bis? Sarà un governo dai toni «miti». La forza non si misurerà «con l’arroganza delle parole». L’esecutivo sarà «paziente anche nel linguaggio». Le parole in aula alla Camera del premier Giuseppe Conte, nel corso delle comunicazioni per la fiducia al nuovo Esecutivo, mirano a ottenere comportamenti più sobri in aula. Un savoir-faire che a Montecitorio è mancato spesso. Anche ieri. La bagarre si è scatenata in aula con Lega e Fdi che hanno ripetutamente interrotto il discorso di Conte con cori da stadio al grido di «elezioni», «dignità» e «venduto». Un frastuono che, nel corso delle ultime legislature, non è mai mancato. Soprattutto su provvedimenti divisivi. In aula sono andate in scena boutade, sceneggiate e scivoloni, con alcune manifestazioni estreme che sono entrate negli annali delle aule parlamentari.

Il cappio leghista in aula

16 marzo 1993. Una giornata rimasta nella storia perchè proprio quel giorno fu rapito Aldo Moro. E in aula a Montecitorio venne sventolato un cappio. L’autore iscritto come primo cittadino nella valanga di boutade parlamentari è Luca Leoni Orsenigo, deputato della Lega Nord, che con quel gesto estremo chiede pulizia nella classe politica corrotta. La scena del cappio è entrata anche in una fiction di Sky, “1993”, nella scena in cui il deputato leghista Pietro Bosco, dai banchi della Camera, prende al collega Orsenigo il cappio e lo agita. «Un falso storico - commentò Luca Leoni Orsenigo rivendicando la paternità unica del gesto - fa solo parte della finzione cinematografica. Il cappio era mio, l'ho agitato io e non lo ha mai toccato nessun altro leghista».

Pugni in aula, Voccoli colpito da un diretto

21 settembre 1994. É di scena il decreto “salva-Rai”. Il relatore Mauro Paissan viene assalito da un gruppo di deputati di An che supera e travolge il muro di commessi. Vanno in onda scene da ring. Francesco Voccoli, Prc, viene colpito da un pugno mentre faceva scudo a Paissan.



La mortadella di Gramazio

Era il 24 gennaio 2008, giorno della caduta del governo Prodi. L’allora senatore di An, Domenico Gramazio, mise in scena una gag anti-Prodi in aula al Senato, conquistando spazi in tutti i Tg. Le telecamere lo immortalarono mentre, in compagnia del collega Nino Strano, mangiava con le mani mortadella e stappava una bottiglia di italico spumante. Subito richiamato dall’allora presidente Franco Marini: «Colleghi, non siamo in un’osteria».