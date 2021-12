Gli scooter elettrici Helmo Milano by Askoll ora disponibili in 5 diverse grafiche

Ascolta la versione audio dell'articolo

La partnership tra Helmo Milano e Askoll continua con una nuova proposta chiamata Atelier Helmo Milano powered by Askoll, che coinvolge, oltre alle due aziende, anche il designer italiano Rodolfo Frascoli. Infatti il modello di scooter elettrico Askoll by Helmo Milano sarà proposto in 5 accattivanti grafiche realizzate dalla penna del designer, mentre la gamma 2022 dell'Askoll NGS2 e NGS3 by Helmo Milano si aggiorna con due nuove colorazioni.



Ma non è tutto. Una volta scelto il colore della livrea, ogni cliente potrà anche abbinare una sella personalizzabile con le proprie iniziali. Oltre ad altre opzioni che riguardano specchietti e cerchi, verrà offerto anche un casco Helmo che si abbina al colore dello scooter elettrico. Il cliente potrà anche contare su una Polizza RCA/furto di Reale Mutua, che include anche il soccorso stradale, a condizioni di favore. Non ultima viene regalata una gift card da 150 euro spendibile presso i punti vendita Peck, ma solo per i primi 50 acquirenti di Milano e Provincia. E per finire, aderendo alla proposta Atelier Helmo Milano Powered by Askoll, oltre a tutto quanto elencato sopra, si può beneficiare di uno sconto del 10% su ricambi e accessori Askoll.