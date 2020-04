Gli scooter elettrici NIU NQi GTS e UQi GT sbarcano in Italia I modelli del brand cinese in vendita nel nostro Paese di i Danilo Loda

Svelati per la prima volta al salone EICMA di novembre, gli scooter elettrici NQi GTS e UQi GT dell'azienda cinese NIU arrivano in Italia in varie versioni. Il modello NQi GTS è infatti proposto in due versioni, ovvero Pro e Sport. Dotato di ruote da 14 pollici e una batteria da 60V - 26/35Ah, garantisce un'autonomia stimata in 135 km.

La velocità massima che è in grado di raggiungere è di 70 km/h grazie al motore da 3.100 W. Per i pendolari urbani a breve raggio ecco lo NIU UQi GT, anch'esso declinato nelle versioni Pro e Sport. Questo scooter elettrico è alimentato da batterie 48V 42/31Ah ed è dotata di un motore da 1.500 W. L'autonomia in questo caso è di 75 km mentre la velocità massima si attesta a 45 km/h.

NQi GTS Sport costa 3.600. La promozione è valida fino al 15 maggio. NIU UQi GT è in vendita a partire da 2.600 euro.