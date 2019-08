Gli scooter della sharing mobility sbloccano gli eco-incentivi Lo stallo è durato mesi. Ora però il mercato delle due ruote comincia a intravedere i primissimi effetti degli incentivi ai modelli elettrici ed ibridi, introdotti con l’ultima legge di bilancio. E la prima spinta arriva dalle commesse della sharing mobility di Carmine Fotina

Eco incentivi per tutte le moto elettriche estesi anche a minicar e sidecar

Lo stallo è durato mesi. Ora però il mercato delle due ruote comincia a intravedere dei primissimi effetti degli incentivi ai modelli elettrici ed ibridi, introdotti con l’ultima legge di bilancio.

Le commesse della sharing mobility

E la prima spinta arriva dalle commesse della sharing mobility, il business in crescita - soprattutto nelle grandi città - degli scooter elettrici a noleggio. A fine giugno, dai dati della terza conferenza nazionale organizzata dall'Osservatorio nazionale sulla sharing mobility, è emerso l’incremento costante dello scooter sharing (+285% i noleggi in un anno e 2.240 i mezzi complessivamente a disposizione).

Pochi modelli disponibili

Anche l’associazione dei produttori, Confindustria Ancma, in un report condiviso con il ministero dello Sviluppo sull’andamento degli incentivi, segnala che la sharing mobility sta incidendo in modo rilevante su un mercato - quello dell’elettrico - ancora piccolo, limitato dall’estrema esiguità di modelli disponibili. Di conseguenza, fanno notare i produttori, emerge in modo evidente il diverso passo del mercato dei ciclomotori - in cui rientrano gli scooter noleggiati in condivisione - rispetto a quello delle moto.

Mesi di impasse

Sono i ciclomotori a fornire i primi segnali di vivacità dopo mesi di impasse pressoché totale sugli incentivi, dovuta in parte a problemi della piattaforma internet del Mise ma soprattutto per un problema normativo relativo ai veicoli rottamabili. Attualmente il contatore del portale internet del ministero dello Sviluppo che segnala l’andamento delle risorse, per dare la misura di quanto ancora possa essere prenotato dai concessionari, segnala per la categoria L (quella delle due ruote) risorse disponibili pari a 9.490.175 euro sui 10 milioni di euro stanziati con la legge di bilancio per il 2019. Insomma sono già stati utilizzati solo poco più di 500mila euro, una percentuale minima.