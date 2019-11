Gli sguardi inediti della Biennale dei fotografi del mondo arabo contemporaneo Al Marais molte occasioni per scoprire gli scatti: l’approccio è più riflessivo su una realtà scossa da cambiamenti talvolta anche violenti. Il curatore della Biennale Gabriel Bauret ci accompagna nel percorso di Filippo Maggia

Karen Hassayag (Marocco)

4' di lettura

Creata nel 2015 per iniziativa dell'Institut du Monde Arabe presieduto da Jack Lang in collaborazione con la Maison Européenne de la Photographie , allora diretta da Jean-Luc Monterosso, la terza “ Biennale dei fotografi del mondo arabo contemporaneo ” è in corso a Parigi sino al 24 novembre prossimo. Un appuntamento da non perdere per gli sguardi inediti che offre su Paesi di cui solitamente sentiamo parlare – e di cui vediamo immagini – nelle breaking news dei telegiornali che riferiscono di conflitti armati, questioni religiose o problemi politici fra fazioni opposte. Proprio da questa percezione vuole distanziarsi nelle scelte artistiche il curatore della Biennale, Gabriel Bauret: “per proporre un approccio più riflessivo, in un certo senso più sereno. Una visione artistica, che ovviamente non vuol dire che gli artisti non parlino della realtà in cui vivono e operano”.



Troisième biennale des photographes du monde arabe contemporain Visualizza

Libanesi al Marais

Un esempio di questo pensiero che in effetti traspare in maniera evidente visitando le differenti esposizioni circoscritte alla zona del Marais in spazi pubblici e gallerie private, è la mostra dedicata al Libano – dopo l'Algeria e la Tunisia nel 2017 – presso l'Institut du Monde Arabe, intitolata appunto “Liban, Réalités & Fictions”. La mostra, a cura di Gabriel Bauret, guarda al nuovo che avanza senza però dimenticare il recente passato: la guerra che devastò Beirut tra il 1975 e il 1990. Non a caso la collettiva si apre con un cortometraggio realizzato da Tanino Musso che, nel 1991, accompagnò René Burri, Fouad Elkoury, Robert Frank e Sélim Nassib a documentare Beirut prima della ricostruzione, con loro Gabriele Basilico che proprio a Beirut realizzò un lavoro di straordinaria lucidità e impatto, ancora oggi uno dei punti più alti mai raggiunti dalla fotografia di documentazione. Dei 19 artisti invitati, più della metà sono nati negli anni della guerra civile, e Bauret tiene a sottolineare come il loro sguardo, per quanto proiettato verso il futuro, sia ancora fortemente implicato con: “la realtà sociale, culturale, la questione degli immigrati, le comunità straniere, il paesaggio urbano che muta e, non ultimo, l'indagine sui desaparecidos durante la guerra civile”.

Può sorprendere il fatto che non compaiano nomi ormai celebrati dall'arte contemporanea come Akram Zaatari (fondatore nel 1997 della Arab Image Foundation con Fouad Elkoury e Samer Mohad), Ziad Antar o Fouad Elkoury, rappresentati da importanti gallerie come Almine Rech, Sfeir-Semler o Kurimanzutto regolarmente presenti nei grandi appuntamenti come Art Basel , ma si è voluto privilegiare quegli artisti che risiedono a Beirut dando loro la visibilità di cui necessitano per affermarsi internazionalmente.

Dall’Egitto al Marocco

Un investimento, come può esserlo con un tasso di rischio un po' più elevato, è quello fatto per la selezione dei giovani fotografi invitati a partecipare alla mostra dedicata all'Egitto dal titolo “Hakawi (Récits d'une Egypte Contemporaine)”, dove 16 fotografi tra i 20 e i 30 anni, con una sorprendente maggioranza femminile, raccontano i loro sogni e desideri.



Particolare la scelta fatta per rappresentare il Marocco: da un lato tre autori – l'italiano Marco Barbon con i francesi Flore e Adrien Boyer – che, ricorda Bauret nella lunga intervista rilasciata al Sole 24 Ore: “propongono una visione personale del Paese nordafricano e in particolare di Casablanca e Tangeri, attraverso un approccio plastico che tende a privilegiare le forme”; dall'altro Karen Assayag che espone un lavoro interamente realizzato sulla spiaggia Ain Diab di Casablanca, dove negli anni Settanta si svolgevano concorsi per “Miss in bikini” mentre oggi nessuna donna si presenta in costume da bagno e la spiaggia è quasi interamente riservata agli uomini: “uno sguardo impegnato e profondo sulla società marocchina di oggi, e sulle mutazioni che ricadono sulla vita quotidiana delle donne. Noi (la Biennale) teniamo molto a preservare questa diversità di approcci, queste differenti appropriazioni del medium fotografico”.