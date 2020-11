Gli smart worker sono (e saranno) più di 5 milioni, si fanno avanti anche Pa e Pmi Secondo i dati dell’Osservatorio smart working del Politecnico di Milano nel post pandemia continueremo a lavorare da remoto fino a 3 giorni alla settimana - Il direttore scientifico Mariano Corso: «Ripensare il lavoro per non disperdere l’esperienza di questi mesi e passare al vero e proprio smart working» di Cristina Casadei

(kerkezz - stock.adobe.com)

Secondo i dati dell’Osservatorio smart working del Politecnico di Milano nel post pandemia continueremo a lavorare da remoto fino a 3 giorni alla settimana - Il direttore scientifico Mariano Corso: «Ripensare il lavoro per non disperdere l’esperienza di questi mesi e passare al vero e proprio smart working»

9' di lettura

Solo pochi mesi fa chi avrebbe mai detto che nelle tlc i lavoratori dei call center avrebbero operato interamente da remoto? O gli operatori allo sportello della Pa? O anche alcuni operai altamente specializzati che guidano macchine digitalizzate che possono essere controllate a distanza? L’esperienza forzata ed emergenziale che oltre 6,5 milioni di lavoratori hanno fatto durante il lockdown della scorsa primavera ha messo drammaticamente in luce come «l’organizzazione tradizionale del lavoro sia basata su assunti oggi largamente superati e palesemente inadeguati a interpretare l’epoca in cui viviamo - dice il professor Mariano Corso, responsabile scientifico dell’Osservatorio Smart working della School of management del Politecnico di Milano -. Per preservare la nostra salute abbiamo dovuto separarci, chiuderci nelle nostre case. Eppure non tutta l’economia si è bloccata: una parte importante delle attività è andata avanti, grazie alla capacità di lavorare, consumare e informarci a distanza con le nuove tecnologie. Durante la pandemia lo smart working ha preservato la nostra salute, ha aiutato a garantire la continuità di business e ci ha insegnato il valore del digitale e del lavoro per obiettivi». Oggi le cose sono in parte cambiate. In settembre sono iniziati i primi rientri nelle sedi uffici e negli headquarter delle grandi aziende, rallentati subito a causa della ripresa della curva pandemica e caratterizzati da una forte attenzione alla salute delle persone. Secondo quanto stima l’Osservatorio, giunto alla sua nona edizione annuale, oggi ci sono più di 5 milioni di smart worker e anche nel post pandemia questi numeri saranno confermati.

LA CURVA DELLO SMART WORKING I lavoratori da remoto. Dati in migliaia di unità

Le prove generali

Loading...

L’esperienza che imprese e lavoratori hanno fatto, e ancor di più faranno durante i prossimi mesi di gestione dell’emergenza sanitaria, sarà importante per progettare e sperimentare nuovi modi di lavorare e collaborare. L’impatto dell’emergenza Covid-19 sul numero di smart worker è stato fortissimo. Nel 2019 lo Smart Working riguardava circa 570.000 lavoratori , il 20% in più dell’anno precedente. «Erano soprattutto le grandi imprese ad avere iniziative strutturate (58%), mentre restava bassa la percentuale di adozione nelle PMI (12%) e nelle PA (16%)», spiega Corso. Il lavoro da remoto per gli smart worker era svolto, in media, un giorno alla settimana e prevalentemente riservato ad attività di lavoro individuale. L’emergenza Covid-19 ha costituito un radicale punto di svolta: lo smart working è stato adottato come modalità preferibile o addirittura obbligatoria, in quanto il lavoro da remoto si è rivelato una soluzione per conciliare le limitazioni dovute all’emergenza sanitaria con la necessità di assicurare la continuità del business.

LE INIZIATIVE SULLE TECNOLOGIE DIGITALI PER IL LOCKDOWN Loading...

Il traino della normativa

A facilitare l’adozione sono stati i DPCM del 23 febbraio e dell’8 marzo che hanno introdotto una procedura semplificata per l'adozione del Lavoro Agile nelle organizzazioni pubbliche e private che derogava alcuni aspetti previsti dalla legge n°81/2017 (ad esempio la sigla degli accordi individuali) per consentire alle organizzazioni che ne avevano la possibilità di permettere ai loro collaboratori di lavorare da casa sin da subito. E così il 94% delle PA , il 97% delle grandi imprese e il 58% delle PMI hanno esteso la possibilità di lavorare da remoto ai propri dipendenti e l’impatto è stato travolgente: il numero di lavoratori che svolgono le attività da remoto per una parte significativa del loro tempo è improvvisamente passato a una cifra di circa 6,58 milioni, circa 1/3 dei lavoratori dipendenti. Il numero include i dipendenti di diverse tipologie di imprese: l’Osservatorio stima circa 1,85 milioni in ambito pubblico, 2,11 milioni nelle grandi imprese, 1,13 milioni nelle PMI e 1,5 milioni nelle microimprese. Nelle grandi imprese, in media ha lavorato da remoto il 54% dei dipendenti.