Gli smartphone Android perdono il doppio del valore degli iPhone. Una breve guida

Gli smartphone Android perdono il doppio del valore - se li vogliamo rivendere - rispetto agli iPhone, anche se dal quarto anno le notizie si fanno molto brutte anche per gli utenti Apple. Il sito di permuta di telefoni cellulari BankMyCell ogni anno monitora i dati sul valore di rivendita di 500 tipi di smartphone e compila il rapporto più completo sul settore. Ne vengono indicazioni utili a chi compra un cellulare con la prospettiva di rivenderlo per comprarne poi un altro dopo uno o più anni. Ma servono anche per orientarci all'acquisto di cellulari usati: per capire quali modelli si scontano di più, dopo quanto tempo, e fino a quanto possiamo risparmiare comprando di seconda mano (magari così senza fermarci alle prime offerte che troviamo e che forse non sono così economiche rispetto alla media).

Apple perde di meno

Dai dati si scopre che queste strategie hanno più senso per alcuni modelli e meno per altri. In generale, e come noto, come si diceva, Apple conserva di più il proprio valore. In media su quattro anni, la perdita media annuale di un nuovo iPhone è del 14,80% del suo valore di scambio originale, mentre i dispositivi Android hanno perso il 32,18 per cento. Dopo quattro anni, gli iPhone perderanno il 47,49% del loro valore di riacquisto iniziale, mentre i telefoni Android di punta perderanno in media il 78,94 per cento.

Come si svalutano i diversi modelli

Si apprendono però differenze interessanti se analizziamo i prezzi dei singoli modelli. Per esempio, in base al rapporto sui prezzi che vanno da gennaio a dicembre 2021, la gamma Galaxy S21/S20 di Samsung ha perso il doppio del valore di rivendita della gamma comparabile di iPhone 12/11. I telefoni pieghevoli di nuova generazione come il Galaxy Z Fold 3 hanno perso fino a metà del loro valore a soli cinque mesi dal lancio. Compriamoli solo se ci piace il pieghevole e vogliamo essere all'avanguardia su questa tecnologia; consapevoli che si deprezzeranno subito di molto. E hanno anche alti costi di riparazione per via del particolare schermo.

Male anche per i valori di permuta di Google Pixel e OnePlus: scendono di quasi la metà del prezzo di vendita in 30 giorni.I dispositivi Android economici perdono una media del 41,82% in un anno e diventano senza valore dopo 3-4 anni.

Non è tutto rose e fiori nemmeno per gli utenti iPhone. Per esempio, l’iPhone SE 2020 ha perso il 38,32% del suo valore nei primi otto mesi del 2020, e ha continuato a perdere un ulteriore 48,74% nel 2021, rendendolo l’iPhone che si è svalutato più velocemente fino ad oggi. L'iPhone SE può apparire quindi un buono smartphone Apple per rapporto qualità prezzo al momento dell'acquisto; ma il vantaggio si riduce se mettiamo in conto l'effetto svalutazione.In media, la gamma iPhone 12 ha perso il 13,83% del suo prezzo di riacquisto fino al 2021, rispetto alla gamma Samsung Galaxy S21 a -23,72 per cento.