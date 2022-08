Gli spagnoli di Ferrovial in fuga da Heathrow. In arrivo francesi e sauditi?

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’agosto bollente, e non solo per l’anomalo caldo africano di Londra, all’aeroporto di Heathrow potrebbe toccare l’apice con la fuga degli spagnoli, i proprietari del più grande scalo d’Europa. Travolto per tutta l’estate da disagi e problemi, con decine di voli cancellati, troppi passeggeri,code di ore agli imbarchi, ritardi cronici, valige disperse e pure blocco della vendita dei biglietti, per collasso della gestione, ora sul gigantesco aeroporto arriva anche lo spettro della vendita.

Una storia durata 16 anni

