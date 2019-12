Gli speleologi subacquei misurano la salute del mare esplorando le grotte sommerse “Citizen science” e ricostruzioni in 3D, questi i due binari su cui viaggia il nuovo corso della speleologia e speleologia subacquea. Il progetto, denominato Phreatic, interessa diversi centri d’Italia parte dalle grotte sommerse del Golfo di Orosei e arriva sino alle Tremiti di Davide Madeddu

Tecnologia e ricerca scientifica per conoscere le grotte subacquee e promuovere turisticamente i territori. O meglio, “Citizen science” e ricostruzioni in 3D, questi i due binari su cui viaggia il nuovo corso della speleologia e speleologia subacquea.

Il progetto, denominato Phreatic, interessa diversi centri d’Italia parte dalle grotte sommerse del Golfo di Orosei e arriva sino alle Tremiti.

A portarlo avanti dal 2014 (è terminato nei giorni scorsi) sotto il patrocinio della Società speleologica Italiana, gli speleosub volontari in collaborazione con i ricercatori dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra) e la Global Underwater Explorers.

Nel corso degli anni gli spelosub hanno prelevato, “su base regolare,” campioni di sedimenti dalle grotte del Bel Torrente, Bue Marino e Utopia, per consentire ai ricercatori Ispra di testare l’applicabilità di specifici indicatori ambientali, i foraminiferi bentonici ( “conchiglie” di dimensioni di pochi micron e visibili solo al microscopio, ma considerati dalla scienza un valido strumento di valutazione dello stato ambientale di diversi habitat), che vivono nei sedimenti di molti habitat, incluso quelli estremi come le grotte marine del bacino mediterraneo.

Una delle operazioni degli speleologi subacquei

«Dopo averne riscontrato la presenza anche in ambienti di grotta, i ricercatori stanno studiando in dettaglio come variano le associazioni di questi organismi al variare delle condizioni ambientali – chiariscono dalla società speleologica Italiana -. Uno studio simile è stato condotto solo in zone tropicali come le grotte delle Bermuda, ma grazie a questo progetto sono stati scoperti alcuni esemplari di foraminiferi anche qui in Italia, rendendo questa ricerca un unicum, se si considera l’ambiente temperato».